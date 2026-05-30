Torneo Zonal U13: Olavarría sumó dos derrotas el primer día

La Asociación de Básquet de Olavarría inició oficialmente su participación en los Torneos Zonales y con el equipo U13 Femenino sumó derrotas.
En el estadio “César Goizueta” de Tres Arroyos inició el certamen clasificatorio al Torneo Provincial de la categoría y el representante olavarriense sumó derrotas.
Las dirigidas por Martín Angerami cerrarán su presentación en la mañana del domingo ya sin chances de clasificación.
Los resultados:
Tres Arroyos 82 – 29 Necochea
Olavarría 53 – 86 Tandil
Tandil 68 – 43 Necochea
Tres Arroyos 92 – 48 Olavarría
La programación:
Domingo 31 de mayo
09:00 hs.: Necochea vs. Olavarría
11:00 hs.: Tres Arroyos vs. Tandil
13:00 hs.: Ceremonia de Premiación