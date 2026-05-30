Torneo Zonal U13: Olavarría sumó dos derrotas el primer día

La Asociación de Básquet de Olavarría inició oficialmente su participación en los Torneos Zonales y con el equipo U13 Femenino sumó derrotas.

En el estadio “César Goizueta” de Tres Arroyos inició el certamen clasificatorio al Torneo Provincial de la categoría y el representante olavarriense sumó derrotas.

Las dirigidas por Martín Angerami cerrarán su presentación en la mañana del domingo ya sin chances de clasificación.

Los resultados:

Tres Arroyos 82 – 29 Necochea

Olavarría 53 – 86 Tandil

Tandil 68 – 43 Necochea

Tres Arroyos 92 – 48 Olavarría

La programación:

Domingo 31 de mayo

09:00 hs.: Necochea vs. Olavarría

11:00 hs.: Tres Arroyos vs. Tandil

13:00 hs.: Ceremonia de Premiación