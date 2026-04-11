Nehuén Erripa ganó la contrarreloj en la Doble Bragado

El ciclista olavarriense Nehuén Erripa volvió a destacarse a nivel nacional al quedarse este sábado con la prueba de contrarreloj individual en la Doble Bragado 2026, una de las pruebas más exigentes y emblemáticas del calendario argentino.

Erripa, integrante del equipo Aspen Bici, marcó un tiempo de 11:36, imponiendo un gran ritmo y mostrando toda su potencia en una especialidad que no da margen de error. El podio se completó Daniel Videla, con un registro de 11:39 y tercero fue Lisandro Bravo con 11:40.

La tradicional carrera del calendario argentino comenzó el viernes, finalizará este domingo. Consta de 5 etapas, 4 en línea y una contrarreloj y participan unos 170 ciclistas. Los olavarrienses Ricardo Rodolfo Jurado (en dos ocasiones) y Leandro Messineo dejaron grabados sus nombre para la historia como ganadores de esta competencia.