El Foursome Chapman fue la estrella del Torneo “Albatros”

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó un Foursome Chapman 18 hoyos para tres categorías y un buen número de participantes.

En la categoría Hasta 9, el triunfo fue para la pareja conformada por Martiniano Díaz Oviedo y Conrado González Pini, quienes completaron el recorrido con 66 golpes. El segundo puesto quedó en manos de Luis Fredes y Néstor Leiva con 67, mientras que Alberto Duarte y Walter Vega finalizaron terceros con 68.

Dentro de la categoría De 10 a 16, Miguel Stagnoli y Carlos Blando se adjudicaron el primer lugar con una tarjeta de 66 golpes. Santiago Camozzi y Marcelo Provenzano fueron segundos con 68, mientras que Martín González y José Urrutia completaron el podio con 69.

Por último, en la categoría De 17 al máximo, Julio López Bozbranny y Miguel Díaz se quedaron con la victoria tras firmar la mejor tarjeta del día con 64 golpes. Víctor Benítez y Leonardo Patané finalizaron segundos con 65, mientras que Ricardo y Valentino Grasselli ocuparon la tercera posición con 66.

Fuente: Prensa CAE