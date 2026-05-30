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 - 30 de Mayo de 2026 | 22:55

El Foursome Chapman fue la estrella del Torneo “Albatros”

Este sábado un buen número de parejas completó el Torneo “Albatros” y fue con victorias para Díaz Oviedo-González Pini, Stagnoli-Blando y López Bozbranny-Díaz.

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó un Foursome Chapman 18 hoyos para tres categorías y un buen número de participantes.

 

En la categoría Hasta 9, el triunfo fue para la pareja conformada por Martiniano Díaz Oviedo y Conrado González Pini, quienes completaron el recorrido con 66 golpes. El segundo puesto quedó en manos de Luis Fredes y Néstor Leiva con 67, mientras que Alberto Duarte y Walter Vega finalizaron terceros con 68.

 

Dentro de la categoría De 10 a 16, Miguel Stagnoli y Carlos Blando se adjudicaron el primer lugar con una tarjeta de 66 golpes. Santiago Camozzi y Marcelo Provenzano fueron segundos con 68, mientras que Martín González y José Urrutia completaron el podio con 69.

 

Por último, en la categoría De 17 al máximo, Julio López Bozbranny y Miguel Díaz se quedaron con la victoria tras firmar la mejor tarjeta del día con 64 golpes. Víctor Benítez y Leonardo Patané finalizaron segundos con 65, mientras que Ricardo y Valentino Grasselli ocuparon la tercera posición con 66.

 

Fuente: Prensa CAE

 

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