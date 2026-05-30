Liga Federal: Racing cerró la Fase Regular con festejo ante su gente

En el Parque Olavarría, Racing sumó una nueva victoria en la Conferencia Sudeste A en lo que fue su última presentación en la Fase Regular.

El “Chaira” derrotó 81 a 67 a Sportivo Independiente en el Parque Olavarría y terminó la Fase Regular con un récord de seis victorias y ocho derrotas. Matías Sesto y Joaquín Baeza con 20 puntos fueron los máximos anotadores del encuentro.

Dominador durante casi toda la noche fue el elenco dirigido por Matías Orlando que, tras un inicio parejo, sacó la primera diferencia que rápidamente llegó a las dos cifras y la mantuvo a lo largo de su último partido, a pesar de los intentos del “Rojo” de encontrar fluidez ofensiva y de reaccionar por momentos.

El segundo parcial tuvo al mejor Racing durante varios minutos, encontró gol en varias manos y evitó las conversiones rivales, pero promediando el cuarto se quedó sin gol y lo aprovechó la visita para descontar antes del descanso largo.

Tras el entretiempo, el equipo de General Pico se acercó peligrosamente con varias conversiones de tres puntos y obligó a la detención desde la banca racinguista que generó la reacción y devolvió la diferencia a una decena de puntos.

Los últimos 10 minutos fueron de control olavarriense y a pesar de no lograr la diferencia de puntos ante su rival (perdió por 17 en su visita a La Pampa), no desesperó y jugó con el tiempo a su favor para despedirse de la Fase Regular ante su gente con una contundente victoria.

Gran partido del juvenil Pereyra que le sienta bien ser titular, Sesto y Delgado demuestran su jerarquía en cada presentación, Dupin jugó como pocos duelos esta temporada y hubo descomunal tarea de Risso que jugó e hizo jugar para cerrar la Fase Regular de la mejor manera y poner la mente, aún sin conocer ni posición ni rival, en los Play-In.

Síntesis Racing – Sportivo Independiente:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Vizcaíno, A. y Enrique, M.

Racing (81): Risso (15), Dupín (11), Pereyra (10), Delgado (15), Sesto (20) -FI- Dieser Cataldi (6), Yaben (4), Larregina (0). DT- Matías Orlando

Sportivo Independiente (67): Baeza (20), Dupuy (12), Sanz (9), Más Delfino (15), Rossi (4) -FI- Ojeda (0), Caffaro (3), Raffaelli (2), Costa (2). DT- Fernando Aguilar

Parciales: 27 – 15; 41 – 30; 65 – 54 y 81 – 67