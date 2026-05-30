El Departamento de Captación del “Bicho” pasó por El Fortín

La Subcomisión de Fútbol Menor del Club El Fortín fue la encargada del arribo de profesionales de Argentinos Juniors para ver a un buen número de futbolistas.

Tal como ya ocurrió, se realizó una masiva invitación a futbolistas de nuestra ciudad y la zona de las categorías 2010 al 2016 para ser parte de la extensa jornada en el estadio “Fortinero”. Fueron más de 200 futbolistas provenientes de 25 de Mayo, Saladillo, Azul, Tapalqué, Laprida, La Madrid, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, además de los integrantes de las Selecciones Juveniles de Olavarría que dirige Dardo Seibel.

El Departamento de Captación de Argentinos Juniors estuvo encabezado por Fernando Delgado con la compañía de Juan Pablo Torres y el representante zonal Pablo Belén.

Fuente: prensa El Fortín