Se extiende hasta el 5 de junio el plazo del Operativo Frío

El Municipio de Olavarría informa que se extendió el plazo hasta el próximo viernes 5 de junio para la recepción de donaciones del “Operativo Frío”, el dispositivo encabezado desde el Municipio y que cuenta con la colaboración y participación activa de alrededor de 40 instituciones de todo el Partido para poder acompañar y asistir a personas en situación de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas.

Se trata de un circuito de solidaridad que permite contar con sitios de recepción de ropas de abrigo, frazadas y calzados que posteriormente serán entregados en una jornada cuya fecha y sedes se informarán próximamente.

Se recuerda que en esta primera etapa del “Operativo Frío” está destinada únicamente a la recolección y acopio de donaciones. Se pide que acerquen cada elemento en condiciones de uso, limpios y secos.

Posteriormente, se avanzará con la centralización, selección y clasificación de prendas, para luego articular con la realización de una jornada solidaria en la que se llevará a cabo la entrega, con fecha y sedes a confirmar.

Lugares donde acercar las donaciones

En Olavarría

Club Pueblo Nuevo. Lunes a Viernes 9 a 12 y 14 a 20 horas.

Club Álvaro Barros. Todos los días de 10: 30 a 15 horas

Club Ferro. Lunes a viernes de 8 a 12 hs y de 15 a 19 horas

Sociedad de Fomento Mariano Moreno. Lunes a viernes de 10 a 13 hs y de 17 a 20 horas (por calle España).

Club Embajadores. Lunes a viernes de 15 hs a 19 horas

Racing Club. Lunes a viernes 9 a 19 horas (en la Secretaría)

Club El Provincial. Lunes, miércoles y viernes de 16 a 19 horas.

Club El Fortín. Lunes a viernes de 9 a 11 y 16 a 18 horas (Predio Av. Pellegrini)

Cuartel Central de Bomberos. Lunes a viernes de 17 a 20 horas

Iglesia “El Dios de lo Imposible”. Miércoles y viernes de 9 a 12 horas. Balcarce 4768.

Iglesia de Jesucristo. Martes y sábado de 9 a 12 horas. Berutti 1105.

Iglesia “Aguas Profundas”. Martes de 10 a 13 horas, jueves de 14 a 17 horas. Laprida 3039.

Facultad de Ciencias Sociales. Lunes a viernes 9 a 17 horas.

Facultad de Ingeniería. Lunes a viernes 9 a 17 horas.

Facultad de Ciencias de la Salud. Lunes a viernes 9 a 17 horas.

Escuela Nacional Pérez Esquivel. Lunes a viernes 9 a 17 horas.

Colegio Rosario. Lunes a viernes de 8 a 12, de 13 a 17 y de 18 a 20 horas.

Colegio Nuestra Señora de Fátima. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17 horas.

CEF 44 en Barrio CECO. Lunes a viernes de 16:30 a 20:30 horas.

Escuela Secundaria Nº 10 (Ex Normal). Lunes a viernes de 13 a 17 horas.

Escuela Primaria Nº 51. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17 horas.

Escuela Primaria Nº 4. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17 horas.

Escuela Primaria Nº 50. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17 horas.

Escuela Primaria Nº 76. Lunes a viernes de 7:30 a 12:30 y de 13 a 18 horas.

Escuela Secundaria Nº 1. Lunes a viernes de de 8 a 12, de 13 a 17 y de 18 a 20 horas.

En Loma Negra

Club Loma Negra. Lunes a jueves de 9 a 12 horas y de 17 a 19 horas (en la Secretaría).

Destacamento de Bomberos Loma Negra. Lunes a viernes de 17 a 20 horas.

Centro Madre Teresa de Calcuta. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17 horas.

En Sierras Bayas

Club San Martín. Lunes a viernes de 8 a 12 horas.

Destacamento de Bomberos Sierras Bayas. Lunes a viernes de 17 a 20 horas

Instituto Privado de Sierras Bayas. Lunes a viernes de 13 a 17 horas.

En Hinojo

Club Atlético Hinojo. Lunes a viernes de 10 a 12 y de 17 a 20 horas.

Destacamento de Bomberos Hinojo Lunes a viernes de 17 a 20 horas.

Escuela Primaria Nº 11. Lunes a viernes de 8 a 12 horas.

En Sierra Chica

Club Sierra Chica. Lunes a viernes de 15:30 hs a 19:00 horas. (Estadio “Pedro Iriart Legorburu”)

Centro Educativo Complementario en Sierra Chica. Lunes a viernes de 8 a 17 horas.

En Espigas

Escuela Secundaria Nº 15 en Espigas de lunes a viernes de 13 a 18 horas.

En Santa Luisa