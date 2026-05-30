Se extiende hasta el 5 de junio el plazo del Operativo Frío

El Municipio de Olavarría informa que se extendió el plazo hasta el próximo viernes 5 de junio para la recepción de donaciones del “Operativo Frío”, el dispositivo encabezado desde el Municipio y que cuenta con la colaboración y participación activa de alrededor de 40 instituciones de todo el Partido para poder acompañar y asistir a personas en situación de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas.
Se trata de un circuito de solidaridad que permite contar con sitios de recepción de ropas de abrigo, frazadas y calzados que posteriormente serán entregados en una jornada cuya fecha y sedes se informarán próximamente.
Se recuerda que en esta primera etapa del “Operativo Frío” está destinada únicamente a la recolección y acopio de donaciones. Se pide que acerquen cada elemento en condiciones de uso, limpios y secos.
Posteriormente, se avanzará con la centralización, selección y clasificación de prendas, para luego articular con la realización de una jornada solidaria en la que se llevará a cabo la entrega, con fecha y sedes a confirmar.
Lugares donde acercar las donaciones
En Olavarría
- Club Pueblo Nuevo. Lunes a Viernes 9 a 12 y 14 a 20 horas.
- Club Álvaro Barros. Todos los días de 10: 30 a 15 horas
- Club Ferro. Lunes a viernes de 8 a 12 hs y de 15 a 19 horas
- Sociedad de Fomento Mariano Moreno. Lunes a viernes de 10 a 13 hs y de 17 a 20 horas (por calle España).
- Club Embajadores. Lunes a viernes de 15 hs a 19 horas
- Racing Club. Lunes a viernes 9 a 19 horas (en la Secretaría)
- Club El Provincial. Lunes, miércoles y viernes de 16 a 19 horas.
- Club El Fortín. Lunes a viernes de 9 a 11 y 16 a 18 horas (Predio Av. Pellegrini)
- Cuartel Central de Bomberos. Lunes a viernes de 17 a 20 horas
- Iglesia “El Dios de lo Imposible”. Miércoles y viernes de 9 a 12 horas. Balcarce 4768.
- Iglesia de Jesucristo. Martes y sábado de 9 a 12 horas. Berutti 1105.
- Iglesia “Aguas Profundas”. Martes de 10 a 13 horas, jueves de 14 a 17 horas. Laprida 3039.
- Facultad de Ciencias Sociales. Lunes a viernes 9 a 17 horas.
- Facultad de Ingeniería. Lunes a viernes 9 a 17 horas.
- Facultad de Ciencias de la Salud. Lunes a viernes 9 a 17 horas.
- Escuela Nacional Pérez Esquivel. Lunes a viernes 9 a 17 horas.
- Colegio Rosario. Lunes a viernes de 8 a 12, de 13 a 17 y de 18 a 20 horas.
- Colegio Nuestra Señora de Fátima. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17 horas.
- CEF 44 en Barrio CECO. Lunes a viernes de 16:30 a 20:30 horas.
- Escuela Secundaria Nº 10 (Ex Normal). Lunes a viernes de 13 a 17 horas.
- Escuela Primaria Nº 51. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17 horas.
- Escuela Primaria Nº 4. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17 horas.
- Escuela Primaria Nº 50. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17 horas.
- Escuela Primaria Nº 76. Lunes a viernes de 7:30 a 12:30 y de 13 a 18 horas.
- Escuela Secundaria Nº 1. Lunes a viernes de de 8 a 12, de 13 a 17 y de 18 a 20 horas.
En Loma Negra
- Club Loma Negra. Lunes a jueves de 9 a 12 horas y de 17 a 19 horas (en la Secretaría).
- Destacamento de Bomberos Loma Negra. Lunes a viernes de 17 a 20 horas.
- Centro Madre Teresa de Calcuta. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17 horas.
En Sierras Bayas
- Club San Martín. Lunes a viernes de 8 a 12 horas.
- Destacamento de Bomberos Sierras Bayas. Lunes a viernes de 17 a 20 horas
- Instituto Privado de Sierras Bayas. Lunes a viernes de 13 a 17 horas.
En Hinojo
- Club Atlético Hinojo. Lunes a viernes de 10 a 12 y de 17 a 20 horas.
- Destacamento de Bomberos Hinojo Lunes a viernes de 17 a 20 horas.
- Escuela Primaria Nº 11. Lunes a viernes de 8 a 12 horas.
En Sierra Chica
- Club Sierra Chica. Lunes a viernes de 15:30 hs a 19:00 horas. (Estadio “Pedro Iriart Legorburu”)
- Centro Educativo Complementario en Sierra Chica. Lunes a viernes de 8 a 17 horas.
En Espigas
- Escuela Secundaria Nº 15 en Espigas de lunes a viernes de 13 a 18 horas.
En Santa Luisa
- Escuela Secundaria Nº 23 en Santa Luisa de lunes a viernes de 12 a 18 horas.