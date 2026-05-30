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 - 30 de Mayo de 2026 | 10:06

Se extiende hasta el 5 de junio el plazo del Operativo Frío

Se trata de un circuito de solidaridad, coordinado por la Municipalidad de Olavarría con la participación de 40 instituciones, que permite contar con distintos sitios de recepción de ropa de abrigo, frazadas y calzados.

 

El Municipio de Olavarría informa que se extendió el plazo hasta el próximo viernes 5 de junio para la recepción de donaciones del “Operativo Frío”, el dispositivo encabezado desde el Municipio y que cuenta con la colaboración y participación activa de alrededor de 40 instituciones de todo el Partido para poder acompañar y asistir a personas en situación de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas.

 

Se trata de un circuito de solidaridad que permite contar con sitios de recepción de ropas de abrigo, frazadas y calzados que posteriormente serán entregados en una jornada cuya fecha y sedes se informarán próximamente.

 

Se recuerda que en esta primera etapa del “Operativo Frío” está destinada únicamente a la recolección y acopio de donaciones. Se pide que acerquen cada elemento en condiciones de uso, limpios y secos.

 

Posteriormente, se avanzará con la centralización, selección y clasificación de prendas, para luego articular con la realización de una jornada solidaria en la que se llevará a cabo la entrega, con fecha y sedes a confirmar.

 

Lugares donde acercar las donaciones

En Olavarría

  • Club Pueblo Nuevo. Lunes a Viernes 9 a 12 y 14 a 20 horas.
  • Club Álvaro Barros. Todos los días de 10: 30 a 15 horas
  • Club Ferro. Lunes a viernes de 8 a 12 hs y de 15 a 19 horas
  • Sociedad de Fomento Mariano Moreno. Lunes a viernes de 10 a 13 hs y de 17 a 20 horas  (por calle España).
  • Club Embajadores. Lunes a viernes de 15 hs a 19 horas
  • Racing Club. Lunes a viernes 9 a 19 horas (en la Secretaría)
  • Club El Provincial. Lunes, miércoles y viernes de 16 a 19 horas.
  • Club El Fortín. Lunes a viernes de 9 a 11 y 16 a 18 horas (Predio Av. Pellegrini)
  • Cuartel Central de Bomberos. Lunes a viernes de 17 a 20 horas
  • Iglesia “El Dios de lo Imposible”. Miércoles y viernes de 9 a 12 horas. Balcarce 4768.
  • Iglesia de Jesucristo. Martes y sábado de 9 a 12 horas. Berutti 1105.
  • Iglesia “Aguas Profundas”. Martes de 10 a 13 horas, jueves de 14 a 17 horas. Laprida 3039.
  • Facultad de Ciencias Sociales. Lunes a viernes 9 a 17 horas.
  • Facultad de Ingeniería. Lunes a viernes 9 a 17 horas.
  • Facultad de Ciencias de la Salud. Lunes a viernes 9 a 17 horas.
  • Escuela Nacional Pérez Esquivel. Lunes a viernes 9 a 17 horas.
  • Colegio Rosario. Lunes a viernes de 8 a 12, de 13 a 17 y de 18 a 20 horas.
  • Colegio Nuestra Señora de Fátima. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17 horas.
  • CEF 44 en Barrio CECO. Lunes a viernes de 16:30 a 20:30 horas.
  • Escuela Secundaria Nº 10 (Ex Normal). Lunes a viernes de 13 a 17 horas.
  • Escuela Primaria Nº 51. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17 horas.
  • Escuela Primaria Nº 4. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17 horas.
  • Escuela Primaria Nº 50. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17 horas.
  • Escuela Primaria Nº 76. Lunes a viernes de 7:30 a 12:30  y de 13 a 18 horas.
  • Escuela Secundaria Nº 1. Lunes a viernes de de 8 a 12, de 13 a 17 y de 18 a 20 horas.

En Loma Negra

  • Club Loma Negra. Lunes a jueves de 9 a 12 horas y de 17 a 19 horas (en la Secretaría).
  • Destacamento de Bomberos Loma Negra. Lunes a viernes de 17 a 20 horas.
  • Centro Madre Teresa de Calcuta. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17 horas.

En Sierras Bayas

  • Club San Martín. Lunes a viernes de 8 a 12 horas.
  • Destacamento de Bomberos Sierras Bayas. Lunes a viernes de 17 a 20 horas
  • Instituto Privado de Sierras Bayas. Lunes a viernes de 13 a 17 horas.

En Hinojo

  • Club Atlético Hinojo. Lunes a viernes de 10 a 12 y de 17 a 20 horas.
  • Destacamento de Bomberos Hinojo Lunes a viernes de 17 a 20 horas.
  • Escuela Primaria Nº 11. Lunes a viernes de 8 a 12 horas.

En Sierra Chica

  • Club Sierra Chica. Lunes a viernes de 15:30 hs a 19:00 horas. (Estadio “Pedro Iriart Legorburu”)
  • Centro Educativo Complementario en Sierra Chica. Lunes a viernes de 8 a 17 horas.

En Espigas

  • Escuela Secundaria Nº 15 en Espigas de lunes a viernes de 13 a 18 horas.

En Santa Luisa

  • Escuela Secundaria Nº 23 en Santa Luisa de lunes a viernes de 12 a 18 horas.

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