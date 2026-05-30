Fútbol Menor: la 10ª fecha pasó con clásicos y goles

El certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas completó la 10ª fecha en varios escenarios y con muchos goles.
El duelo destacado de la programación fue el “Clásico de la Ciudad” donde Estudiantes terminó sumando en todas las presentaciones ante Racing.
Ferro y Embajadores animaron el otro enfrentamiento en seis categorías donde fueron los “Carboneros” quienes lograron mejor cosecha.
Además, Sierra Chica ganó su único compromiso, San Martín y Loma Negra sumaron en dos y El Fortín sumó cuatro festejos y un empate en su visita al “Tano Stuppia”.
Los resultados:
En Décima:
San Martín 1 – 0 Villa Mailín
Racing 1 – 2 Estudiantes
Ferro 1 – 0 Embajadores
Municipales 0 – 11 El Fortín
En Novena:
Racing 2 – 4 Estudiantes
Ferro 1 – 0 Embajadores
Municipales 2 – 15 El Fortín
En Octava:
San Martín 0 – 0 Villa Mailín
Racing 0 – 2 Estudiantes
Ferro 0 – 3 Embajadores
Municipales 0 – 3 El Fortín
En Séptima:
Estudiantes 5 – 1 Racing
Embajadores 1 – 5 Ferro
Municipales 4 – 4 El Fortín
Colonias y Cerros 0 – 6 Loma Negra
En Sexta:
Sierra Chica 4 – 2 Luján
Estudiantes 3 – 0 Racing
Ferro 2 – 4 Embajadores 4
Colonias y Cerros 0 – 3 Loma Negra
En Quinta:
Estudiantes 1 – 1 Racing
Embajadores 0 – 1 Ferro
Municipales 0 – 2 El Fortín
Colonias y Cerros 0 – 4 Loma Negra