Fútbol Menor: la 10ª fecha pasó con clásicos y goles

El certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas completó la 10ª fecha en varios escenarios y con muchos goles.

El duelo destacado de la programación fue el “Clásico de la Ciudad” donde Estudiantes terminó sumando en todas las presentaciones ante Racing.

Ferro y Embajadores animaron el otro enfrentamiento en seis categorías donde fueron los “Carboneros” quienes lograron mejor cosecha.

Además, Sierra Chica ganó su único compromiso, San Martín y Loma Negra sumaron en dos y El Fortín sumó cuatro festejos y un empate en su visita al “Tano Stuppia”.

Los resultados:

En Décima:

San Martín 1 – 0 Villa Mailín

Racing 1 – 2 Estudiantes

Ferro 1 – 0 Embajadores

Municipales 0 – 11 El Fortín

En Novena:

Racing 2 – 4 Estudiantes

Ferro 1 – 0 Embajadores

Municipales 2 – 15 El Fortín

En Octava:

San Martín 0 – 0 Villa Mailín

Racing 0 – 2 Estudiantes

Ferro 0 – 3 Embajadores

Municipales 0 – 3 El Fortín

En Séptima:

Estudiantes 5 – 1 Racing

Embajadores 1 – 5 Ferro

Municipales 4 – 4 El Fortín

Colonias y Cerros 0 – 6 Loma Negra

En Sexta:

Sierra Chica 4 – 2 Luján

Estudiantes 3 – 0 Racing

Ferro 2 – 4 Embajadores 4

Colonias y Cerros 0 – 3 Loma Negra

En Quinta:

Estudiantes 1 – 1 Racing

Embajadores 0 – 1 Ferro

Municipales 0 – 2 El Fortín

Colonias y Cerros 0 – 4 Loma Negra