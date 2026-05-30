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Sabado 30 de Mayo 2026 - 22:36hs
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 - 30 de Mayo de 2026 | 21:15

Fútbol Menor: la 10ª fecha pasó con clásicos y goles

En la jornada de este sábado tuvo continuidad el Torneo “Mario Buceta” y fue con clásicos y goles.

Fotos: Andrés Arouxet // Verito Fotografías

El certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas completó la 10ª fecha en varios escenarios y con muchos goles.

 

 

El duelo destacado de la programación fue el “Clásico de la Ciudad” donde Estudiantes terminó sumando en todas las presentaciones ante Racing.

 

 

Ferro y Embajadores animaron el otro enfrentamiento en seis categorías donde fueron los “Carboneros” quienes lograron mejor cosecha.

 

Además, Sierra Chica ganó su único compromiso, San Martín y Loma Negra sumaron en dos y El Fortín sumó cuatro festejos y un empate en su visita al “Tano Stuppia”.

 

Los resultados:

 

En Décima:

San Martín 1 – 0 Villa Mailín 

Racing 1 – 2 Estudiantes

Ferro 1 – 0 Embajadores 

Municipales 0 – 11 El Fortín 

 

En Novena:

Racing 2 – 4 Estudiantes

Ferro 1 – 0 Embajadores 

Municipales 2 – 15 El Fortín

 

En Octava:

San Martín 0 – 0 Villa Mailín 

Racing 0 – 2 Estudiantes 

Ferro 0 – 3 Embajadores

Municipales 0 – 3 El Fortín

 

En Séptima:

Estudiantes 5 – 1 Racing

Embajadores 1 – 5 Ferro 

Municipales 4 – 4 El Fortín 

Colonias y Cerros 0 – 6 Loma Negra 

 

En Sexta:

Sierra Chica 4 – 2 Luján

Estudiantes 3 – 0 Racing 

Ferro 2 – 4 Embajadores 4 

Colonias y Cerros 0 – 3 Loma Negra

 

En Quinta:

Estudiantes 1 – 1 Racing 

Embajadores 0 – 1 Ferro 

Municipales 0 – 2 El Fortín 

Colonias y Cerros 0 – 4 Loma Negra

 

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