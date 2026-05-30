Liga Provincial de Clubes: derrota de Pueblo Nuevo en el inicio de los desquites

En el inicio de los desquites de la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet, Pueblo Nuevo no pudo ante Unión y Progreso.

El “Lobo” cayó 76 a 71 ante Unión y Progreso de Tandil en el Juan Manolio e inició la segunda ronda de la Zona Sur con derrota. Eliel Vergara fue el goleador de la noche con 19 puntos.

En un partido que se definió en los instantes finales, el equipo de Olavarría no logró sostener la ventaja y terminó perdiendo, otra vez, ante el representante tandilense.

A pesar de no contar con Nicolás Lorenzo para su séptima presentación en la Región Sur, los dirigidos por Cristian Sánchez habían remontado un mal inicio y se mantuvieron en ventaja en el tanteador hasta los últimos minutos, donde el “Villero” fue más efectivo y terminó llevándose la victoria del Juan Manolio.

Pueblo Nuevo que no logró tomarse revancha de la caída sufrida en Tandil sumó su cuarta derrota del certamen.

Síntesis Pueblo Nuevo – Unión y Progreso:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Rincón, J. y Reyes, A.

Pueblo Nuevo (71): Conte (9), Menon (16), Dupin (17), Alberca (6), Vázquez (6) -FI- Torres Gisler (11), Barsi (6), Alonso (0), Sánchez (0). DT- Cristian Sánchez

Unión y Progreso (76): Barroso (15), Tracana (7), Fernández Fiol (14), Vergara (19), González Krupik (18) -FI-Vargas Vergara (0), Tomé (1), Turchi (2), Reguera (0). DT- Juan Sacomani

Parciales: 12 – 19; 37 – 33; 52 – 48 y 71 – 76