Abrisqueta se subió al podio en la Doble Bragado

La histórica competencia tuvo su 89° edición el pasado fin de semana y en el estreno de la categoría femenina, hubo podio para Abrisqueta en la categoría Sub23.

La 89° edición de la Doble Bragado dejó un hecho histórico con la incorporación de la categoría Damas, y en ese marco hubo protagonismo olavarriense.

Fiamma Abrisqueta, representante del equipo SAT, tuvo una destacada actuación al quedarse con el tercer puesto en la categoría Sub23.

La tradicional prueba de ciclismo, una de las más emblemáticas del país, sumó por primera vez la participación femenina, y el equipo del SAT dijo presente con un plantel que viene mostrando un gran nivel en la temporada.

La olavarriense se lució con el tercer puesto en Sub23, mientras que la victoria en Damas Mayores fue de Lorena Leroy, también del equipo del Sindicato de TV.

En cuanto a la clasificación general de la rama femenina, la victoria fue para Maribel Aguirre, mientras que en la competencia por equipos el primer puesto quedó en manos del Team del Valle.