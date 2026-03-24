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 - 24 de Marzo de 2026 | 20:02

Torneo Interligas: Sierra Chica festejó en el Iriart Legorburu

Aprovechando el feriado de este martes, el Torneo Unión Regional Deportiva completó una nueva fecha con la disputa de los duelos postergados.

Fotos: Foto Sierras

Luego de la suspensión del pasado domingo tras las intensas lluvias, el certamen organizado en conjuntos por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completó la 4° fecha.

 

En el Pedro Iriart Legorburu, Sierra Chica logró su primer triunfo de la temporada y sumó sus primeros tres puntos en la disputada Zona C.

 

 

Además, hubo triunfo de Ingeniero Newbery por el mismo grupo y goleada de Bull Dog por la Zona D.

 

También se jugó en Sub21 donde El Fortín se impuso en el “Clásico del Riel” y Sierra Chica no pasó del empate, para completar las presentaciones de los equipos de Olavarría.

 

Los resultados:

Primera División

Zona C

Sierra Chica 1 (Isaías Aguirre) – 0 Bancario

Ingeniero Newbery 4 (Diego Popp -2-, Francisco Gómez, Lazaro Billani) – 2 (Lucas Andrada -2-) Casariego

Zona D

Bull Dog 6 (Tobias Trejo -2-, Alex Benítez, Alejo Fernández, Tomas Ferreira, Luciano Schiebelbain) – 1 (Martín Labarrieta) Platense

 

Sub21

Zona C

Sierra Chica 1 (Tomás Larretape) – 1 (Joaquin Paredes) Bancario

Ingeniero 0 – 5 (Yoel Aguirre, Tobías Gallo -2-, Chino Espinosa, Thiago Gutiérrez) Casariego

El Fortín 3 (Lautaro Marín, Lautaro Gómez, Lino Fiorentino) – 1 (Juan Larrosa) Ferro 

Zona D

Bull Dog 1 (Pedro Roppel) – 0 Platense

 

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