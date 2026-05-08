Bochas: los Oficiales de Tercetos tienen clasificados a Fase Final

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” prosigue con sus competencias oficiales y en la modalidad de Tercetos, se conocieron los mejores equipos.

En la modalidad damas, los dos equipos de Pueblo Nuevo y los dos representativos de Fortín Tradicionalista jugarán por la corona, luego de que los equipos B, salieran victoriosos en la Reclasificación.

Por su parte, en Caballeros, tanto Primera como Segunda Categoría definieron los equipos en la lucha por la consagración. Hubo partidos desempates y Reclasificación.

Pueblo Nuevo, La Amistad, San Martín y Álvaro Barros jugarán en Primera y en Segunda lo harán Pueblo Nuevo, La Amistad, Loma Negra y Sierra Chica.

Por último, el pasado fin de semana, en las instalaciones del Club Pueblo Nuevo, se jugó el Zonal de Clubes Campeones y fue con festejo “Albiverde”.

Pueblo Nuevo recibió a Empleados de Comercio y se impuso 2 a 1. Primero fue victoria por 15 a 5, luego caída por 15 a 8 y en el cotejo definitorio, el equipo de Olavarría se impuso 15 a 7.

También, la entidad bochófila contará con presencia en el Campeonato Argentino de Tercetos Damas +50. Karina Urrutia, Silvia Battiato, Beatriz Maceo y Alejandra Mateucci jugarán en Colón con César Notararigo como DT.

Los resultados:

Damas:

Reclasificación

Pueblo Nuevo B 15 – 13 Álvaro Barros

Loma Negra B 10 – 15 Fortín Tradicionalista B

Caballeros:

Reclasificación Primera

Alvaro Barros 15 – 3 Loma Negra

San Martín 15 – 13 Fortín Tradicionalista

Reclasificación Segunda:

Loma Negra 15 – 3 San Martin

Sierra Chica 15 – 4 Álvaro Barros

Infanto-Juvenil

5° fecha Sub12

Loma Negra 5 – 12 Hinojo B

Pueblo Nuevo 8 – 9 Hinojo A -finalizó por tiempo-

5° fecha Sub15

Loma Negra (Ariel González) 4 – 12 Pueblo Nuevo A (Tiziano Orradre)

Pueblo Nuevo B (Mia Palomeque) 7 – 9 Hinojo (Juan Passarini) -finalizó por tiempo-

Libre: Raiquen Arce