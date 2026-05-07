Liga Federal: el "Chaira" se quedó con el clásico en el recinto "Bataraz"

En el Maxigimnasio del Parque Guerrero, Racing se quedó con el clásico de la Ciudad que tuvo su tercer enfrentamiento de la temporada.

El "Chaira" se impuso 79 a 78 a Estudiantes en el tercer clásico de la temporada y sumó su primera victoria en condición de visitante. Adriano Maretto y Martín Delgado con 23 puntos cada uno fueron los goleadores de la noche.

Nuevamente fue fiesta del básquet local en el tercer escalón nacional, la gente respondió en buen número a pesar de las malas condiciones climáticas y adentro del rectángulo de juego, vibraron emociones hasta la chicharra final.

Las acciones empezaron parejas, con pérdidas de ambos lados y paridad en el resultado, paridad que se mantuvo en los segundos 10 minutos porque ambos apostaron al juego interno y funcionó, hasta que, en las últimas ofensivas, el "Bata" tomó distancia con aciertos de tiro lejano.

Tras el descanso largo, y con un juego poco vistoso, los guiados por Mariano Iglesias sostuvieron la delantera a pesar del poco acierto y la visita vio pasar el parcial donde había logrado nuevamente equiparar el electrónico.

Y como todo clásico que promete, las emociones aparecieron en los últimos 10 minutos, porque los locales no supieron mantener una distancia de 8 puntos y Racing, que dominó solo algunos segundos en el primer cuarto, logró cinco puntos de ventaja con dos minutos por jugar y se aferró la diferencia con aguerridas defensas hasta la chicharra final.

Quedó tiempo para algunos tiros libres visitantes y un triple sobre la chicharra del “albinegro” que sólo sirvió para decorar el resultado que significó la segunda victoria de Racing sobre tres presentaciones ante su clásico rival en la presente edición de la Liga Federal.

Importantísimo desgaste racinguista que sigue padeciendo el poco recambio, aunque aprovechó la ráfaga de Pereyra, tuvo a las fichas mayores como casi única vía de gol y se destacó el “Triple-Doble” de Risso en un cotejo donde estuvo en desventaja casi los 40 minutos, pero cuando tomó la delantera, no dejó escapar su cuarta victoria.

Por el lado “Bataraz”, sigue sin poder torcer su historia, tras un buen inicio no logra fluidez en sus acciones y ante su gente, dependió de apariciones individuales -de los juveniles Murias, Rincón y Framiñan- que terminaron no siendo suficientes para acumular su 8° derrota y caer al último lugar de la tabla de posiciones.

Síntesis Estudiantes – Racing:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Ferreyra, E. y Vizcaíno, A.

Estudiantes (78): Murias (12), Piccinelli (2), Arese (5), Maretto (23), Molina (8) -FI- Masson (4), Framiñan (12), Rincón (12), Mariano (0), Chapero (0). DT- Mariano Iglesias

Racing (79): Risso (13), Dupin (6), Yaben (8), Delgado (23), Sesto (22) -FI- Pereyra (7), Larregina (0), Besmalinovich (0). DT- Matías Orlando

Parciales: 20 – 20; 46 – 40; 62 – 57 y 78 – 79