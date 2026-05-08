Facu Vazzano la rompió toda en el programa “Es mi sueño”

Facundo Vazzano brilló este jueves por la noche con la interpretación de un tema de la banda uruguaya “La Vela Puerca” y se ganó grandes elogios de los ilustres integrantes del jurado del programa “Es mi sueño”, que se emite por Canal 13 y conduce Guido Kaczka.

El tema elegido, “Zafar”, es un himno de resistencia y escape de la rutina lanzado en el álbum “A Contraluz” (2004). La canción expresa el deseo de libertad frente a la opresión urbana y el conformismo, destacando frases como "zafando del olor" y el rechazo a bajar los brazos.

Guitarra en mano, Facu llevó adelante una impecable actuación y tras la interpretación se dispuso a escuchar las devoluciones del panel.

Jimena Barón incurrió en algunas cuestiones personales, le preguntó si tiene novia, le dijo que “es muy lindo”.

“Me gustó mucho lo que hiciste, tenés una energía linda, limpia, honesta. Hay algo sencillo que trajiste que me gustó mucho” elogió la actriz.

Joaquín Levinton, compositor de la música de una de las canciones de cancha más célebres del fútbol mundial, lo notó “muy concentrado, muy preciso y muy afinado. A mí me gusta mucho cuando un participante viene y canta con su guitarra, porque es otro tipo de conexión con la música”.

Otro grosso de la música popular, la “Mona” Giménez, dijo “tenés una sonrisa muy sana, se te nota que tenés el alma limpia y que sos una buena persona, porque se te nota en los ojos. Te agradezco mucho, cantaste espectacular”.

Muy querido en Olavarría, estrella de la música popular, Abel Pintos visualizó “una cosa muy diáfana para cantar. Tenés una forma muy linda de cantar, una cosa muy vaga, de vagoneta y de algo etéreo que es divino” y cerró su comentario con consejos que seguramente serán muy valiosos en la incipiente carrera de Facundo Vazzano quien, en su primera presentación ante el gran público, la rompió toda.