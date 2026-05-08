Bolívar: allanaron un hotel por una estafa a Casa Silvia

Este jueves fue allanada una habitación del hotel “La Zamorana” de la vecina ciudad de Bolívar por una causa de estafa a la firma olavarriense Casa Silvia.

Allí, más precisamente en la habitación número 35, se aloja un hombre imputado por el delito de “defraudación y estafa” de la que habría sido víctima la sucursal ubicada en la avenida Lavalle.

Según el reporte del diario La Mañana de Bolívar la fiscal a cargo de la UFI 15, Dra. Julia María Sebastián, fue la solicitante de esta medida en el marco de la investigación contra Luis Casas, quien se desempeñaba como encargado del local, a quien se lo acusa de haber desviado fondos de pagos de cuotas de clientes a cuentas propias y de haber retirado dinero de caja para sus gastos personales.

“En el allanamiento se procedió al secuestro de dinero en efectivo, equipos informáticos y telefonía celular que serán motivo de análisis por parte del gabinete especializado de la Sub DDI local, lo que se sumará al caudal probatorio que la fiscal Sebastián viene colectando, para determinar la continuidad procesal del imputado y los cargos judiciales que deba afrontar”, dice el despacho de prensa policial.