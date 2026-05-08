Handball: actividad para el “Bata” e inicio de la “Copa Olavarría”

Estudiantes completó una gira en la continuidad del Torneo Apertura de Asociación Amigos del Balonmano y sumó destacados resultados, mientras que en el Macrogimnasio, inició una nueva “Copa Ciudad de Olavarría” con la organización de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Olavarría.

La actividad del handball “albinegro” jugó en Chacabuco aprovechando el feriado del pasado 1° de mayo y dejó un balance favorable ante 9 de Julio y Escuela Municipal de Handball de Chacabuco, luego para cerrar el “finde”, Estudiantes enfrentó a Riestra.

Por otro lado, una nueva edición de la “Copa Ciudad de Olavarría” tuvo lugar en el Macrogimnasio con la disputa de los primeros 7 partidos. Se trata del Torneo Apertura, que se prolongará durante el corriente semestre con una modalidad de competencia de “todos contra todos” en ambas ramas y la definición en un “final four”.

Los resultados:

E.M.H Chacabuco - CAE

Cadetes Femenino: 19 – 27

Juveniles Femenino: 19 – 29

Menores Femenino: 21 – 20

9 de Julio - CAE

Menores Masculino: 28 – 30

Infantiles Masculino: 0 – 4

Cadetes Masculino Negro: 30 – 38

Alevines Masculino: 18 – 23

Cadetes Masculino Blanco: 24 – 30

Riestra – CAE

Menores Masculino: 29 – 38

Mayores Femenino: 18 – 31

Juveniles Masculino: 23 – 26

Cadetes Femenino: 33 – 17

Infantiles Mixto: 3 – 1

Alevines Femenino: 31 – 14

Juveniles Femenino: 35 – 30

Alevines Masculino: 21 – 17

“Copa Ciudad de Olavarría”

Primera Masculino

CAE 31 – 35 Manguera

Universitario 26 – 24 Athomicos

CAE 28 – 29 Universitario

Manguera 30 – 25 Athomicos

Primera Femenino

CAE 31 – 10 CEF N°35

RAC 17 – 19 Toras

Fuente: Prensa CAE // Prensa Municipal