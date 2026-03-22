Torneo Interligas: varios duelos postergados y varios equipos sin invicto

El certamen interregional organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida inició con la 4° fecha con varios duelos suspendidos y varios equipos que se quedaron sin invicto.

La fecha que tuvo como duelo destacado el “Clásico del Riel” y la victoria de El Fortín, para los elencos locales también tuvo festejos para Municipales y Colonias y Cerros.

Además, San Martín igualó en Laprida en la fecha que Lilán y Balonpié se quedaron sin puntaje ideal y también perdieron su invicto Estudiantes y Loma Negra.

La programación tendrá continuidad entre lunes y martes ya que varios cotejos debieron ser reprogramados por las malas condiciones climáticas.

Los resultados:

Zona A

Colonias y Cerros 2 (Rubén Salvatierra y Thiago De Souza) – 0 Espigas

Cemento 1 (Lucas Díaz) – 0 Balonpié

Boca 1 (Benjamín Montinez) – 4 (Agustín Álvarez, Elías Errobidart -e/c-, Uriel Fernández y Carlos Barros) Independiente

Alumni Azuleño 1 (Franco Vignale) – 0 Loma Negra

Zona B

Hinojo 1 (Santiago Galmez) – 2 (Emanuel Crespo y Franco Delippo) Vélez

Jorge Newbery 1 (Hernán Berardi) – 1 (Bernardo Mosca) San Martín

Sportivo Piazza 1 (Braian Solano) - 1(Román Garabento) Racing

Juventud 2 (José Monclá y Nahuel Cabrera) – 0 Barracas

Zona C

Sierra Chica - Bancario (martes a las 16.30 en Primera)

Urdampilleta 3 (Matías Novelli, Matías Elissamburu y Manuel Soler) – 0 Lilán

El Fortín 2 (Mateo Guevara y Alejandro Bianciotto) – 0 Ferro

Ingeniero - Casariego (martes a las 16 en Primera)

Zona D

Racing (L) - Empleados (lunes a las 16 en Primera)

Pirovano 1 (Matías Oyesqui) – 1 (Franco Fernández) Embajadores

Bull Dog - Platense (martes a las 16 en Primera)

Estudiantes 1 (Bruno Peralta) – 2 (Thiago Pintos y Sebastián Alonso) Municipales