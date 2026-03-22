Torneo Interligas: varios duelos postergados y varios equipos sin invicto | Infoeme
Domingo 22 de Marzo 2026 - 22:00hs
18°
Domingo 22 de Marzo 2026 - 22:00hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Unión Deportiva Regional
 - 22 de Marzo de 2026 | 21:57

Torneo Interligas: varios duelos postergados y varios equipos sin invicto

Durante la jornada de este domingo se jugó una nueva fecha del Torneo Unión Regional Deportiva y fue con varios duelos postergados y derrotas para varios de los equipos que marchaban invictos.

Fotos: Verito Fotografías

El certamen interregional organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida inició con la 4° fecha con varios duelos suspendidos y varios equipos que se quedaron sin invicto.

 

La fecha que tuvo como duelo destacado el “Clásico del Riel” y la victoria de El Fortín, para los elencos locales también tuvo festejos para Municipales y Colonias y Cerros.

 

 

Además, San Martín igualó en Laprida en la fecha que Lilán y Balonpié se quedaron sin puntaje ideal y también perdieron su invicto Estudiantes y Loma Negra.

 

La programación tendrá continuidad entre lunes y martes ya que varios cotejos debieron ser reprogramados por las malas condiciones climáticas.

 

Los resultados:

Zona A

Colonias y Cerros 2 (Rubén Salvatierra y Thiago De Souza) – 0 Espigas 

Cemento 1 (Lucas Díaz) – 0 Balonpié

Boca 1 (Benjamín Montinez) – 4 (Agustín Álvarez, Elías Errobidart -e/c-, Uriel Fernández y Carlos Barros) Independiente 

Alumni Azuleño 1 (Franco Vignale) – 0 Loma Negra

 

Zona B

Hinojo 1 (Santiago Galmez) – 2 (Emanuel Crespo y Franco Delippo) Vélez 

Jorge Newbery 1 (Hernán Berardi) – 1 (Bernardo Mosca) San Martín 

Sportivo Piazza 1 (Braian Solano) - 1(Román Garabento) Racing 

Juventud 2 (José Monclá y Nahuel Cabrera) – 0 Barracas

 

Zona C

Sierra Chica - Bancario (martes a las 16.30 en Primera)

Urdampilleta 3 (Matías Novelli, Matías Elissamburu y Manuel Soler) – 0 Lilán 

El Fortín 2 (Mateo Guevara y Alejandro Bianciotto) – 0 Ferro 

Ingeniero - Casariego (martes a las 16 en Primera)

 

Zona D

Racing (L) - Empleados (lunes a las 16 en Primera)

Pirovano 1 (Matías Oyesqui) – 1 (Franco Fernández) Embajadores 

Bull Dog - Platense (martes a las 16 en Primera)

Estudiantes 1 (Bruno Peralta) – 2 (Thiago Pintos y Sebastián Alonso) Municipales 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME