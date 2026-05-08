Maximiliano Gargaglione es el nuevo presidente de Ferro

Maximiliano Gargaglione se transformó en las últimas horas en el presidente, por los próximos dos años, del Fútbol Club Ferro Carril Sud.

El histórico ex jugador fue elegido en la Asamblea Anual Ordinaria y reemplazará a Roberto Vidal que deja la presidencia tras cuatro períodos.

La asunción de Gargaglione como mandamás “Carbonero” se da mediante una lista unidad que combinó integrantes de la actual comisión directiva, ex dirigentes que regresarán a trabajar en la institución y socios que tendrán su primera experiencia dentro de la vida dirigencial del club. Gargaglione estará acompañado en la mesa principal por Gastón Destassi como vicepresidente.

“Queremos un club abierto, con representación de todas las disciplinas en la comisión directiva y con incorporación de mujeres. Los objetivos principales están apuntados a los niños que concurren y a la mejora de infraestructura”, señalaron tras la asunción.

La nueva Comisión Directiva:

Maximiliano Gargaglione – Presidente

Gastón Destassi – Vicepresidente

Santiago Pacheco – Secretario General

Federico Cortés – Prosecretario

Francisco Pacheco – Tesorero

Vanesa La Fuente – Protesorera

Vocales titulares:

Osbel De Falco

Leonardo Cortés

Julio González

Sergio Casilli

Gerardo Ripoll

Gustavo Durdo

Vocales suplentes:

Javier Frías

Daniel Lalli

Alejandro Diez

José Adrián

Emilio Moriones

Revisores de cuentas titulares:

Rubén Pietrafesa

Carla De Loinaz

Manuel De la Vega

Revisores de cuentas suplentes:

Osvaldo Baudriz

Pamela Soncini