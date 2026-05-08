Maximiliano Gargaglione es el nuevo presidente de Ferro

Maximiliano Gargaglione se transformó en las últimas horas en el presidente, por los próximos dos años, del Fútbol Club Ferro Carril Sud.
El histórico ex jugador fue elegido en la Asamblea Anual Ordinaria y reemplazará a Roberto Vidal que deja la presidencia tras cuatro períodos.
La asunción de Gargaglione como mandamás “Carbonero” se da mediante una lista unidad que combinó integrantes de la actual comisión directiva, ex dirigentes que regresarán a trabajar en la institución y socios que tendrán su primera experiencia dentro de la vida dirigencial del club. Gargaglione estará acompañado en la mesa principal por Gastón Destassi como vicepresidente.
“Queremos un club abierto, con representación de todas las disciplinas en la comisión directiva y con incorporación de mujeres. Los objetivos principales están apuntados a los niños que concurren y a la mejora de infraestructura”, señalaron tras la asunción.
La nueva Comisión Directiva:
Maximiliano Gargaglione – Presidente
Gastón Destassi – Vicepresidente
Santiago Pacheco – Secretario General
Federico Cortés – Prosecretario
Francisco Pacheco – Tesorero
Vanesa La Fuente – Protesorera
Vocales titulares:
Osbel De Falco
Leonardo Cortés
Julio González
Sergio Casilli
Gerardo Ripoll
Gustavo Durdo
Vocales suplentes:
Javier Frías
Daniel Lalli
Alejandro Diez
José Adrián
Emilio Moriones
Revisores de cuentas titulares:
Rubén Pietrafesa
Carla De Loinaz
Manuel De la Vega
Revisores de cuentas suplentes:
Osvaldo Baudriz
Pamela Soncini