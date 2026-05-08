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 - 8 de Mayo de 2026 | 08:38

Cuantioso robo en una inmobiliaria de la calle Alsina

Dos ladrones encapuchados, que actuaron con guantes, en un par de minutos se llevaron la recaudación de una treintena de alquileres, computadoras y provocaron importantes daños

Este viernes alrededor de las 2 de la mañana dos malvivientes ingresaron a una inmobiliaria ubicada en la calle Alsina al 3669, provocaron importantes daños materiales y se habrían llevado una cuantiosa suma de dinero.

 

Según lo registrado por las cámaras de seguridad los ladrones accedieron a las oficinas encapuchados, con guantes, con linternas y en unos tres minutos -según el registro de las cámaras- perpetraron el ilícito.

 

Por el testimonio de uno de los responsables de la firma, los sujetos abordaron un portón contiguo a la puerta principal y palanquearon una puerta que da al patio para llegar al lugar donde estaban la documentación y los valores.

 

“Se llevaron carpetas con el dinero de los alquileres, computadoras, hicieron destrozos dentro del inmueble y tiraron pintura en los sensores de la alarma” relató y sumó: “Actuaron rápido y no estuvieron tanto tiempo adentro, pero se llevaron una suma de dinero importante”.

 

Como dato más preciso acotó que los dos ladrones se llevaron las carpetas de más de 70 alquileres y la recaudación de entre 30 y 40 alquileres.

 

En otro sentido, valoró la actuación tanto de las fuerzas policiales como del servicio de alarma. “La policía llegó enseguida, vino Científica a los 40 minutos. Impecable todo, pero no pudieron registrar huellas digitales porque actuaron con guantes. En algunas carpetas que estaban tiradas se veía la marca de los guantes” reveló.

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