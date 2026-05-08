Cuantioso robo en una inmobiliaria de la calle Alsina

Este viernes alrededor de las 2 de la mañana dos malvivientes ingresaron a una inmobiliaria ubicada en la calle Alsina al 3669, provocaron importantes daños materiales y se habrían llevado una cuantiosa suma de dinero.

Según lo registrado por las cámaras de seguridad los ladrones accedieron a las oficinas encapuchados, con guantes, con linternas y en unos tres minutos -según el registro de las cámaras- perpetraron el ilícito.

Por el testimonio de uno de los responsables de la firma, los sujetos abordaron un portón contiguo a la puerta principal y palanquearon una puerta que da al patio para llegar al lugar donde estaban la documentación y los valores.

“Se llevaron carpetas con el dinero de los alquileres, computadoras, hicieron destrozos dentro del inmueble y tiraron pintura en los sensores de la alarma” relató y sumó: “Actuaron rápido y no estuvieron tanto tiempo adentro, pero se llevaron una suma de dinero importante”.

Como dato más preciso acotó que los dos ladrones se llevaron las carpetas de más de 70 alquileres y la recaudación de entre 30 y 40 alquileres.

En otro sentido, valoró la actuación tanto de las fuerzas policiales como del servicio de alarma. “La policía llegó enseguida, vino Científica a los 40 minutos. Impecable todo, pero no pudieron registrar huellas digitales porque actuaron con guantes. En algunas carpetas que estaban tiradas se veía la marca de los guantes” reveló.