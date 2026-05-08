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 - 8 de Mayo de 2026 | 18:55

Lorena Agoutborde vuelve al ring y pasó el pesaje

Lorena Agoutborde vuelve a subirse al ring y en la tarde de este viernes, pasó el pesaje obligatorio.

La boxeadora olavarriense vuelve a ser protagonista del cierre de un festival y tras casi cinco meses, será visitante en Quilmes, donde también, realizó el pesaje oficial de la velada.

 

Con la organización de Guerreros del Sur y en instalaciones del Club 12 de Octubre, Lorena “La Makina” Agoutborde será rival de Gabriela “La Leona” Celes en el cierre de una programación que contará con más de 12 peleas amateurs.

 

El combate entre la representante de Barragán Box y la quilmeña está pautado en la categoría Superligero a cuatro rounds y será el regreso de la olavarriense tras su última presentación en diciembre pasado.

 

 

Previamente, en la Zona Sur del Conurbano Bonaerense, la ex campeona argentina enfrentó a la báscula y la presentación oficial de la pelea. Agoutborde registró un peso de 63 kilogramos e idéntico número arrojó Celes.

 

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