Antes de la protesta por Tamame, vallaron la Comisaría Primera

En la mañana de este viernes se volvió a colocar el vallado alrededor de la Comisaría Primera y la Estación Departamental de Policía, en el sector de Brown y Belgrano, como medida preventiva ante el anuncio de una nueva manifestación en pedido de justicia por la muerte de Gonzalo Tamame.

La protesta se realizará a las 15 en el Paseo Jesús Mendía, en el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional.

El reclamo, de acuerdo a la convocatoria difundida, será “por Gonzalo Tamame y por todas las Víctimas de la Represión”.

En este contexto, y como ya ha ocurrido cada vez que el entorno del joven realiza una movilización, se decidió cercar el perímetros de la dependencia policial donde Tamame fue hallado sin vida.

El caso

Gonzalo Tamame fue detenido en la madrugada del miércoles 23 de julio. Según informó la Policía Bonaerense, ingresó a la dependencia alrededor de las 2:50 acusado de robo y lesiones en un contexto de violencia de género. Horas más tarde, aproximadamente a las 4:00, fue hallado sin vida, ahorcado con un buzo en su celda.

La escena motivó un importante operativo policial en los alrededores de la Comisaría en las primeras horas de la mañana, con cortes en las calles Brown y Lavalle, mientras se preservaba el lugar para las pericias.

Sin embargo, lo que parecía un suicidio comenzó a ser cuestionado tras la aparición de un video grabado por vecinos.

La primera protesta en pedido de Justicia terminó con serios incidentes entre algunos manifestantes y efectivos policiales en las vallas de Belgrano y Lavalle.

El 18 de agosto se dio a conocer el segundo informe preliminar de la operación de autopsia realizada en Junín al cuerpo de Gonzalo Ezequiel Tamame.

Del dossier de 20 páginas, que expuso detalles de las prácticas realizadas por los peritos se destacó, entre otros puntos, las 39 lesiones que presentaba Tamame en distintas partes de su cuerpo y que, según la defensa de la familia, se condicen con la golpiza que recibió por el personal policial el día de la aprehensión.

También se menciona que el cuerpo ingresó al Instituto Médico Legal trasladado por Morguera perteneciente a Policía Científica Departamental Olavarría en compañía de personal de Policía Federal “sin rótulo ni cadena de custodia”.