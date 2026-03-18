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 - 18 de Marzo de 2026 | 10:25

ALEJANDRO ABDON CASTAÑARES "TATO" (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el 18 de marzo de 2026 a los 93 años.

Su esposa Nelly Gallastegui. Su hija Margarita Edith Castañares. Sus hijos políticos. Sus nietos Cristian, Matías, Daniel, Yolanda y Paula; y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: Sala velatoria de Sierras Bayas, M. Smirnoff 2663. El velatorio comienza a las 14 horas y finaliza a las 18 horas. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz, en día y hora a confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

 

Vecino de Sierras Bayas, nacido en Olavarría. Jubilado.

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