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 - 15 de Marzo de 2026 | 14:31

MARIA ISABEL LABOURDETTE MARGIOTTA VIUDA DE ACOSTA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 14 de marzo de 2026 a los 87 años.

Sus hijos Oscar Javier, Marcelo Favio, Diego Pablo y Mauro Hernán Acosta. Su hija política Silvia Calandra. Su nieta Delfina López Calandra y demás deudos participan su fallecimiento.

SIN VELATORIO. MISA DE CUERPO PRESENTE EN LA IGLESIA MONTE VIGGIANO. LUNES 16/03 A LAS 8:45. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz, lunes 16/3 a las 9:30.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Vecina del barrio Luján, nacida en Olavarría.

Ex Contadora de Coronel Suárez, jubilada y pensionada.

 

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