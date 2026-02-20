Liga Federal: el clásico para la fecha inaugural

Estudiantes recibirá a Racing en el Maxigimnasio en el inicio de la tercera categoría del básquet nacional.

La jornada inaugural del torneo, prevista para el próximo 28 de febrero con tres juegos de la Zona Noreste A y habrá que esperar 7 días más para el inicio de la Conferencia Sudeste, grupo que integran los dos equipos olavarrienses.

La 1° fecha de la Conferencia Sudeste, que además definió que habrá cuatro enfrentamientos entre Estudiantes y Racing e igual cantidad vs Independiente de Tandil, tendrá al “Bataraz” estrenando localía ante su clásico rival. En el Maxigimnasio, el elenco de Mariano Iglesias cruzará ante el “Chaira” reviviendo una nueva edición del “Clásico de la Ciudad”.

En la continuidad de la competencia, ambos elencos de Olavarría deberán salir a la ruta. Racing siete días después irá a Tandil para cruzar ante el "Rojinegro" y Estudiantes emprenderá viaje a La Pampa donde enfrentará a Independiente.

El fixture:

Conferencia Sudeste

Viernes 06/03/2026:

Estudiantes de Olavarría - Racing de Olavarría

Ferro de Gral. Pico - Independiente de Tandil

Atenas (LP) - Belgrano de San Nicolás

Sábado 07/03/2026:

Belgrano de San Nicolás - Estudiantes de La Plata

Cuidad Campana - Somisa

Domingo 08/03/2026:

Independiente de Gral. Pico - Independiente de Tandil

San Fernando - Atlético Pilar

Regatas (SN) - Atenas (LP)

Lunes 09/03/2026:

All Boys (Santa Rosa) - Ferro de Gral. Pico

Martes 10/03/2026:

Atlético Pilar - Cuidad Campana

Viernes 13/03/2026:

Independiente de Tandil - Racing de Olavarría

Sábado 14/03/2026:

Independiente de Gral. Pico - Ferro de Gral. Pico

San Fernando - Belgrano de San Nicolás

Estudiantes de La Plata - Somisa

Miércoles 18/03/2026:

Atenas (LP) - San Fernando

Cuidad Campana - Regatas (SN)

Jueves 19/03/2026:

Independiente de Gral. Pico - Estudiantes de Olavarría

Viernes 20/03/2026:

Independiente de Tandil - All Boys (Santa Rosa)

Atenas (LP) - Estudiantes de La Plata

Belgrano de San Nicolás - Atlético Pilar