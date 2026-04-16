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 - 16 de Abril de 2026 | 18:52

El Fortín sumó su primera victoria del año

El Fortín sumó su primera victoria del año el pasado sábado. Fue en condición de visitante en una nueva fecha del certamen oficial.

La Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires prosiguió con el Torneo de Segunda División y fue con victoria para El Fortín.

 

En el marco de la 2° fecha, el “Fortinero” derrotó a Candeleros Rugby de Castelli por un categórico 71 a 20. El jugador del partido fue designado Franco Olivera, autor de cuatro tries.

 

La tercera fecha será el domingo 26 del corriente, nuevamente de visitante, ante General Belgrano. 

 

Por otro lado, el pasado sábado y en las canchas del Club Estudiantes se llevó a cabo un nuevo Encuentro Regional Infantil UROBA, donde los más chicos disfrutaron de su día especial a puro juego, diversión y el tradicional tercer tiempo.

 

Fuente: Prensa El Fortín // CAE

 

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