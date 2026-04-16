Boxeo: siete gimnasios locales se suben al ring de El Fortín

En el club de la “Quinta Avenida” y nuevamente “al Estilo Carlos López” y la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo se completará el evento mensual.

Este viernes desde las 21:00 hs., púgiles de siete gimnasios locales confrontarán con representantes de seis escuelas de la región, para animar un festival de once peleas, tres femeninas, donde destaca la reaparición de Jessica Young.

Después de un año, “La Dominicana” enfrentará a otra de gran carisma, Ailen “La Indiecita” Loscalzo, la bahiense que representa a Sueños Dorados en el duelo de fondo de la programación.

Franco Laffitte de Boxing Cos y Diego Requena de Matadero Box serán los encargados del semifondo.

Los gimnasios locales que estarán presente son Pendas Box, Matadero Box, Boxing Cos, Uvi Box, FB Box, Oto Box y Tito Videla Box.

La programación:

Tobías Moriones (Pendas Box) vs Jeremias Watson (Bolivar)

Melody Avalos (Tito Videla Box) vs Morena Jara (Bahía Blanca)

Tomás Uvilla (Uvi Box) vs David Fuentes (Bolívar)

Abigail Acuña (Oto Box) vs Carolina Rodríguez (Laprida)

Máximo Romero (Pendas Box) vs Uriel Coria (Bolivar)

Emilio Barrios (Pendas Box) vs Matías Crotolari (Bolivar)

Junior Bargas (Matadero Box) vs Milton Andrada (Azul)

Matías Maldonado (Tandil) vs Enzo Mena (Laprida)

Semifondo:

Diego Requena (Matadero Box) vs Facundo Lescano (Tres Arroyos)

Franco Laffitte (Boxing Cos) vs Axel Álvarez (Tandil)

Fondo:

Jessica Young (FB Box) vs Ailen Loscalzo (Bahia Blanca)