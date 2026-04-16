Baleraron el auto y le dieron 15 días para que deje Bahía Blanca

Un nuevo hecho de violencia que impacta en la política tuvo lugar en Bahía Blanca, ya que el exintendente interino de la ciudad Ramiro Villalba denunció que le balearon su auto y le dejaron un cartel en el parabrisas donde le daban 15 días para abandonar la ciudad.

"Te llevaste toda la plata, te hiciste el garca, tenés 15 días para irte", dice el cartel de fondo blanco con letras negras. Si bien la investigación se mantiene en estricta reserva y no hay información sobre quiénes podrían ser los agresores, la causa tomó estado público y generó gran conmoción.

Según las imágenes de viviendas cercanas -la casa en la zona de Villa Belgrano- que reunieron los investigadores, se escuchó la ejecución de al menos 8 disparos y la fuga de una moto.

Villalba fue secretario de Economía en el gobierno municipal de Cristian Breitenstein (2006-2011) y luego ocupó una banca de concejal durante la gestión de Gustavo Bevilacqua (2011-2015), a quien le tocó reemplazar en una de sus licencias.

De hecho ese breve paso en 2014 por el principal despacho de Alsina 65 es recordado porque decidió la expulsión de tres funcionarios de Bevilacqua, entre ellos el secretario de Obras Públicas Rubén Valerio, pero al retomar Bevilacqua a su cargo lo volvió a poner en su puesto.

Según la poca información circulante, otro exfuncionario municipal y vecino de Villalba también habría sufrido amenazas.

Se trata de Flavio Fuente, quien hasta mediados del año pasado fue presidente de Bahía Sapem Ambiental, mientras que Villalba era contador de esa Sociedad Anónima con Participación Estatal Municipal Mayoritaria, según los registros de los balances.

La denuncia de Villalba se radicó el viernes pasado y todavía no está claro si tiene que ver con su actividad pública de entonces o con alguna cuestión privada. En el caso actúa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7, a cargo de la fiscal Marina Lara. (Con información de La Nueva)