Mariano Iglesias: “Queremos que el torneo sea lo más largo posible”

Mariano Iglesias habló con la prensa del Club Estudiantes sobre lo que será la participación del “Bata” en la tercera categoría del básquet nacional.

Estudiantes se prepara para afrontar una nueva edición de la Liga Federal de Básquet empieza a tomar forma. Con intensidad, sentido de pertenencia y un fuerte compromiso grupal, el equipo transita sus primeras semanas bajo la conducción de Mariano Iglesias, quien dejó definiciones claras sobre el presente y los objetivos.

“Muy contento, muy feliz de volver al club, de volver a casa y también a la ciudad. Reencontrarme con gente conocida, con amigos, hace que todo sea todavía más especial”, dijo Mariano Iglesias además de agregar que “estoy muy conforme con el equipo que se armó. Se buscó un grupo humano excelente, que represente y defienda los valores del club. Eso era algo fundamental desde el inicio”.

La primera semana de preparación estuvo marcada por la exigencia física, entendiendo que el calendario será corto y demandante.

El entrenador sostuvo que “fue una semana muy fuerte en lo físico, con poco básquet. Era necesario porque el tiempo en este torneo apremia. Necesitábamos una base sólida desde el arranque con chicos que están muy predispuestos, muy concentrados. Se habla poco y se hace mucho. Ajustamos detalles, no grandes cosas, y eso es una muy buena señal”.

Más allá de no contar con un plantel extenso, el entrenador destacó una característica clave del equipo: la capacidad de adaptación: “Estamos un poco cortos por el momento, pero tenemos jugadores que pueden ocupar varias posiciones y cumplir distintos roles. Y lo más importante es que están dispuestos a hacerlo si el equipo lo necesita”.

El Maxigimnasio renovado también juega su partido. El entrenador lo describió como un lugar especial dentro de su historia y valoró el crecimiento institucional: “Es como el patio de casa. Encontrarlo tan lindo, tan cuidado y ver que el club sigue creciendo con obras y mejoras es un orgullo”.

Las mejoras en infraestructura y los nuevos pisos de parquet posicionan a Estudiantes entre los clubes con mejores condiciones de la categoría, un factor que potencia el proyecto deportivo.

A la hora de hablar de metas, el mensaje fue contundente: “Siempre queremos hacer el mejor papel posible. Nuestra idea es que el torneo sea lo más largo que se pueda. El primer objetivo es clasificar a Play-Off”.

“Después los Play-Off son otra historia, un torneo aparte. En los mano a mano vamos a dar todo para llegar hasta el último partido que podamos jugar” sentenció el DT olavarriense.

Fuente: prensa CAE