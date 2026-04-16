El primer triunfo del Torneo Oficial fue del “Chaira”

Racing de Olavarría venció a Racing de La Madrid en el estreno de la competencia que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División.

El “Chaira” venció 91 a 41 a Racing de La Madrid en el Parque Olavarría. Tomás Pietrafesa con 15 puntos fue el goleador del partido.

Dominador de principio a fin fue el equipo dirigido por Matías Orlando que le costó cinco minutos destrabar las acciones ante el elenco que regresó a la máxima categoría del básquet local.

La amplia rotación y el aporte goleador de los 12 jugadores sirvieron para ir ampliando la diferencia con el correr de los minutos para arrancar de la mejor forma la competencia olavarriense.

La fecha inaugural del certamen se cerrará en la noche del viernes con tres partidos.

La programación:

Viernes:

21:00 hs.: Sport Club Trinitarios – Deportivo Argentino

21:00 hs.: Estudiantes – Ferro

21:15 hs.: El Fortín - Chacarita

Síntesis Racing – Racing (L):

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Carusso, M. y Rincón, J.

Racing (91): Ciuffetelli (8), Larregina (6), Pietrafesa (15), D´Alessio, F. (6), D´Alessio, S. (10) -FI- Cuadrillero (13), Migliazzo (13), Santana (1), Dieser Cataldi (3), Alonso (3), Pereyra (4), Díaz Herrera (6). DT- Matías Orlando

Racing (L) (41): Montero (7), Aisaguer (1), Malliani (15), Barragán. T. (6), Barragán Aisaguer, J. (3) -FI- Nuñez (3), Catriel (2), Zappacosta (0), Barragán Aisaguer, B. (0), Peretti (2), Simón (2), Gianotti (0). DT- Axel Farías

Parciales: 22 – 11; 48 – 26; 67 – 33 y 91 – 41.