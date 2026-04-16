Endere pide a Provincia que informe qué medidas se adoptaron para el cuidado del arroyo Tapalqué

El diputado Martín Endere presentó un pedido de informes al gobierno provincial sobre el estado de situación del arroyo Tapalqué, que corre por el centro-sur de la provincia de Buenos Aires, con una extensión de 120km, atravesando los partidos de Benito Juárez, Olavarría, Azul, Tapalqué y General Alvear.

En este sentido, el legislador olavarriense solicitó al Ejecutivo que detalle si se han realizado estudios de contaminación en los últimos años y qué resultados arrojaron los mismos; qué medidas se han llevado a cabo para proteger y conservar la flora y fauna autóctona y que indique qué acciones llevó adelante la Provincia en el marco de la Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental Integral (EJEAI) y si ha articulado con el municipio de Olavarría.

“Si bien el arroyo Tapalqué atraviesa varios partidos de la Provincia, el presente proyecto tiene como foco al partido de Olavarría porque fue una iniciativa de los vecinos olavarrienses, a través de la mesa de ayuda "Voces por la Educación", explicó Endere.

“Existe una enorme preocupación por el uso irresponsable del espacio público y el escaso cuidado derivado de una conciencia social ambiental degradada por la falta de contenidos en el abordaje y el deterioro del tejido educativo”, añadió.

Finalmente, Martín Endere dijo: “hoy existen solo esfuerzos valiosos que realizan niños, adolescentes y jóvenes desde las instituciones escolares junto a docentes apasionados, comprometidos con el cuidado del medio ambiente de nuestra ciudad y en especial con nuestro querido Arroyo Tapalqué que clama a gritos por su protección. No hay un acompañamiento real ni del Municipio ni de la Provincia”.