Pueblo Nuevo presentó su equipo para la Liga Provincial

Pueblo Nuevo tuvo su presentación oficial en la previa de lo que será su estreno en condición de local en la Liga Provincial de Clubes.

El “Albiverde”, cena mediante, reunió a dirigentes, cuerpo técnico, jugadores y familias para el lanzamiento del equipo que debutará como local en el certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet en la noche del viernes desde las 21:00.

El evento, que incluyó una cena pizza libre, se desarrolló en el salón de la institución y contó con la presencia del presidente José Maceo, el entrenador Cristian Sánchez, sus colaboradores y la totalidad del plantel.

El “Lobo” recibirá a Kimberley en el Juan Manolio en la segunda fecha del certamen provincial y las acciones serán controladas por Alex Reyes y Juan Rincón.