PAMI confirmó que avanza la normalización de pagos a médicos

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) informó que ya inició un proceso de regularización de pagos a sus prestadores y negó atravesar una crisis estructural, en medio de reclamos registrados en las últimas semanas.

El director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, aclaró la situación actual del Instituto y aseguró que ya se encuentra en marcha un proceso de normalización de pagos “luego de la acumulación de una deuda puntual en los últimos meses”, dice el comunicado oficial.

Por otro lado, desmintió que PAMI se encuentre en crisis y explicó que los reclamos de los prestadores “corresponden mayormente a deuda corriente de pocas semanas, propia del funcionamiento del sistema. Asimismo, destacó que “al 31 de marzo los vencimientos que teníamos han sido pagados”.

En paralelo, Leguízamo subrayó que “no hubo adhesión al paro por parte de los médicos de cabecera” y explicó que la decisión de implementar la cápita unificada responde a un pedido que hace tiempo vienen haciendo los propios prestadores de salud. Además, remarcó que “los médicos de cabecera están al día, nunca se les dejó de pagar”.

Por último, el director ejecutivo destacó que “la continuidad de las prestaciones estuvo garantizada en todo momento”.

“El nivel de conflicto fue bajo en la práctica y no refleja lo que efectivamente ocurre en el sistema” manifestaron desde la obra social de los jubilados y pensionados.

Por último, desde PAMI remarcaron que el foco actual está puesto en “ordenar, regularizar y dar previsibilidad”. “Esta gestión de PAMI audita” disparó su titular.