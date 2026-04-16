Continúa la Campaña de Vacunación Antigripal 2026

Con la llegada de nuevas dosis, el Municipio informó sobre la continuidad de la campaña de vacunación antigripal en el Partido.

Como todos los años, las dosis se reciben por tandas en función de la disponibilidad de vacunas y la dinámica habitual de la inmunización antigripal.

La Campaña contempla a los siguientes grupos:

_ Personas mayores de 65 años.

_ Personal de salud.

_ Personas gestantes: en cada embarazo y en cualquier trimestre de la gestación.

_ Personas puérperas: hasta el egreso de la maternidad –máximo 10 días, si no recibiera la vacuna durante el embarazo.

_ Niños y niñas de 6 a 24 meses de edad: Esquema de dos dosis, si no las recibieron anteriormente.

_ Personas entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo: con documentación que acredite la existencia de enfermedades preexistentes incluidas entre los factores de riesgo (excepto obesidad).

_ Personal Estratégico. Personal cuyo desempeño es clave para mantener las funciones esenciales (ej. fuerzas de seguridad del estado).

_ Personas en contacto con aves de corral (nuevo grupo).

La gripe es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa que se presenta, habitualmente, en los meses más fríos del año. Se transmite a través de gotitas provenientes de las vías respiratorias de personas con la enfermedad, que se propagan al toser o estornudar.

La vacunación reduce las complicaciones, hospitalizaciones y secuelas ocasionadas por la gripe en los grupos de mayor riesgo.

Puestos de vacunación

Vacunatorio Municipal, Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas. Ingreso por Pediatría.

Centro de Inmunizaciones Banco de Leche: lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas, sábados de 8:30 a 12:30 horas.

CAPS 1 “Obrero” Av. Del valle 4291 425473.

CAPS 2 “Sarmiento” R. S. Peña 1450 455696,

CAPS 3 “Amoroso” A. Barros y Deán Funes 421067.

CAPS 4 “Sierra Chica” Sbardolini esq. Marelli 15422229.

CAPS 5 (Territorial 4) “H. Yrigoyen” R. Fal 4124 420646.

CAPS 6 “12 de Octubre” H. Yrigoyen 660 456553.

CAPS 7 “Independencia” Pueyrredón y Ayacucho 420794.

CAPS 8 “10 de Junio” Giovanelli 3867 424415.

CAPS 9 “Colonia san Miguel” San Martín 1295 492954.

CAPS 12 “Barrio CECO” B. CECO casa 500 451945.

CAPS 13 “Blanca Grande” Calle 5 y Calle 6 2314426170.

CAPS 14 “Recalde” Calle 45 Planta Urbana 2314499120.

CAPS 15 “Santa Luisa” Zanardi y Calle 12 495522.

CAPS 16 “V. Magdalena” Córdoba 3082 15579810.

CAPS 17 “Dámaso Arce” 25 de mayo 1135 430023.

CAPS 18 (Territorial 2) “Alberdi” Av. Alberdi y Cnel. Suárez 456306.

CAPS 19 “Colonia Hinojo” A. de los Fundadores 1206 491515.

CAPS 20 “AOMA” Gral. Paz 11422 15714927.

CAPS 21 “Loma Negra” 1 de mayo 1458 493291.

CAPS 22 (Territorial 6) “Villa Mailín” Mendoza y Balcarce 451601.

CAPS 23 «Belén» Emiliozzi 5830 15714953.

CAPS 25 «Acupo» 101 Bis 3501 15714929.

CAPS 26 «Lourdes» Grimaldi 894 15579766.

CAPS 27 – CIC 113 bis 601 15714923.

Hospital Sierras Bayas Smirnoff 2362 492105.

Hospital Espigas 2314 493011.

Hospital de Hinojo. Calle 5 S/N 491052. (Consultar días y horarios)

La atención en los CAPS es de lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.