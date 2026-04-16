Por suerte fue solo un susto: una camioneta golpeó a un nene de dos años

Este jueves, los servicios de emergencias fueron alertados por un siniestro vial que involucraba a un menor de edad. Fue a las 13 horas en Saavedra entre Necochea y Sargento Cabral.

Cuando arribó al lugar, el personal policial constató que una camioneta Dodge había rozado a un menor de dos años cuando éste se disponía a cruzar la calle junto a su mamá.

Afortunadamente el hecho no pasó a mayores y el pequeño fue atendido en el lugar por personal de salud, el cual lo revisó por un golpe en la cabeza y otro en el codo.

Intervino un móvil del Comando de Patrullas y personal del sistema público de salud.