Por suerte fue solo un susto: una camioneta golpeó a un nene de dos años | Infoeme
Jueves 16 de Abril 2026 - 14:18hs
22°
Jueves 16 de Abril 2026 - 14:18hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  policiales
 - 16 de Abril de 2026 | 13:53

Por suerte fue solo un susto: una camioneta golpeó a un nene de dos años

Sucedió este jueves alrededor de las 13 sobre la calle Saavedra. El pequeño fue revisado por un golpe en la cabeza y otro en el codo, lesiones que afortunadamente no fueron graves.

 

Este jueves, los servicios de emergencias fueron alertados por un siniestro vial que involucraba a un menor de edad. Fue a las 13 horas en Saavedra entre Necochea y Sargento Cabral.

Cuando arribó al lugar, el personal policial constató que una camioneta Dodge había rozado a un menor de dos años cuando éste se disponía a cruzar la calle junto a su mamá.

 

Afortunadamente el hecho no pasó a mayores y el pequeño fue atendido en el lugar por personal de salud, el cual lo revisó por un golpe en la cabeza y otro en el codo. 

 

Intervino un móvil del Comando de Patrullas y personal del sistema público de salud.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME