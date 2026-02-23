Operan por décima vez a Bastián: su válvula no drena bien | Infoeme
Operan por décima vez a Bastián: su válvula no drena bien

En las últimas horas se conoció la primera imagen del pequeño desde el hospital.

Operan por décima vez a Bastián Jerez este lunes luego de que sus familiares confirmen que su válvula no drena lo suficiente y en las últimas horas se conoció la primera imagen del pequeño desde el hospital.

A través de su cuenta de Instagram, Macarena Collantes, mamá del niño, informó que este lunes al mediodía Bastián va a ingresar de nuevo al quirófano al constatar que su válvula “no estaría drenando lo suficiente”.

“Está produciendo liquidocefaloraquideo más de lo normal y eso estaría complicando hoy poder seguir avanzando”, detalló.

Ante esta nueva operación, que se trata de la décima desde su accidente, Macarena volvió a pedir por la salud de su hijo.

Mientras se evalúa la salud del menor, quien sufrió un grave accidente tras el choque de una UTV y una camioneta en los médanos de Pinamar, su mamá está citada a declarar el próximo 3 de marzo.

