Racing se prepara para la revancha y hará venta anticipada

Buscando revertir la serie, Racing recibirá a Deportivo Norte y desde la entidad olavarriense se brindaron mayores precisiones sobre la venta de entradas.

El domingo desde las 20:30 Racing recibe a Deportivo Norte de Mar del Plata por los Cuartos de Final de vuelta de la Región Pampeana Sur y el sábado, en horario matutino, iniciará la venta de entradas.

Los boletos para la platea y tribuna techada podrán adquirirse desde las 9:00 en Necochea y Brown.

Además, ya en la jornada del domingo, las boleterías comenzarán a funcionar a las 19:00 y media hora más tarde se abrirán las puertas.

Los ingresos y valores:

Popular ($8.000): Cerrito y Rep. del Líbano

Platea Cerrito ($10.000): Cerrito y Mitre

Techada ($12.000): Ingreso por el club

Platea ($10.000): Ingreso por el club

Fuente: prensa RAC