Martes 06 de Enero 2026 - 17:55hs
Martes 06 de Enero 2026 - 17:55hs
Olavarría
 |  deportes
 |  Torneo Regional Amateur
 - 6 de Enero de 2026 | 17:06

Racing se prepara para la revancha y hará venta anticipada

El venidero domingo se jugará la revancha de los Cuartos de Final del Torneo Regional Amateur y Racing se prepara. Habrá venta anticipada de entradas.

Buscando revertir la serie, Racing recibirá a Deportivo Norte y desde la entidad olavarriense se brindaron mayores precisiones sobre la venta de entradas.

 

El domingo desde las 20:30 Racing recibe a Deportivo Norte de Mar del Plata por los Cuartos de Final de vuelta de la Región Pampeana Sur y el sábado, en horario matutino, iniciará la venta de entradas.

 

Los boletos para la platea y tribuna techada podrán adquirirse desde las 9:00 en Necochea y Brown.

 

Además, ya en la jornada del domingo, las boleterías comenzarán a funcionar a las 19:00 y media hora más tarde se abrirán las puertas.

 

Los ingresos y valores: 

Popular ($8.000): Cerrito y Rep. del Líbano

Platea Cerrito ($10.000): Cerrito y Mitre

Techada ($12.000): Ingreso por el club

Platea ($10.000): Ingreso por el club

 

Fuente: prensa RAC

 

