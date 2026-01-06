Torneo Regional Amateur: los resultados de los Cuartos de Final

El certamen organizado por el Consejo Federal inició con una nueva instancia de Play-Off y además de la derrota del único representante de Olavarría, hubo otros tres partidos.

El “Chaira” no pudo en Mar del Plata y dejó la serie abierta para la revancha que se jugará el venidero domingo, pero además hubo goleada de Ferro de General Pico ante Deportivo Alpachiri.

En Bahía Blanca hubo empate entre Liniers y Atlético Ayacucho y en Piedritas, Santa Rita y Atlético Villa Gesell.

Los resultados:

Deportivo Norte 2 (Marco Miori -2-) – 1 (Matías Ordozgoiti) Racing

Liniers (Bahía Blanca) 1 (Massimo Monti) – 1 (Mateo Gourriet) Atlético Ayacucho

Santa Rita (Piedritas) 1 (Federico Vasilchik) – 1 (Nahuel Santos) Atlético Villa Gesell

Ferro Carril Oeste (General Pico) 4 (Axel Musarella -2-, Álvaro Klusener y Axel Bertaina) – 0 Deportivo Alpachiri