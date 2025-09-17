Fútbol Local: hubo sanción a Ferro por el “Clásico del Riel”, pero no quita de puntos

El Torneo Oficial “José `Tito´ Alonso” ya no tiene asteriscos porque en la noche del pasado martes se conoció el fallo del partido entre Ferro y El Fortín.

Según definió el Tribunal de Penas, Ferro recibió una importante multa económica por la mala confección de la planilla, pero no perdió los puntos y también recibieron sanción los árbitros del encuentro.

Vale recordar que, por la 4° fecha del Torneo Oficial, el “Carbonero” había goleado 3 a 0 a El Fortín, pero horas después, la entidad del barrio Luján presentó una protesta formal por la mala confección de la planilla.

La decisión de los representantes del Tribunal de la Liga de Fútbol de Olavarría rechaza la protesta presentada por el Club Social y Deportivo El Fortín por la inclusión de jugadores no permitidos en la planilla del partido, pero si bien se constató que efectivamente había 20 jugadores, se definió la no quita de puntos para el “Carbonero”.

El Tribunal de Penas entendió que la entidad debía ser sancionada por no haber cumplido con las normativas vigentes, pero tuvo en consideración que la terna arbitral de aquel duelo se hizo responsable del error administrativo y decidió también “condenar” a los encargados de impartir justicia. Jerónimo Gallo, fue suspendido por 21 días, mientras que sus asistentes recibieron 7 días de suspensión.

“La resolución:

1. Aplicar al club Ferro Carril Sud una multa de dos fechas del valor bruto de la entrada general (precio de venta al público), fijada en 50 (cincuenta) entradas, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 287 en concordancia con el Artículo 83 del Reglamento.

2. Sancionar a la Terna Arbitral del encuentro: Al Árbitro Principal, Sr. Jerónimo Gallo: suspensión de 21 días. A los Árbitros Asistentes: suspensión de 7 días a cada uno (Artículo 270° y 281).

3. Disponer la devolución íntegra del importe abonado por el Club Social y Deportivo El Fortín en concepto de arancel de denuncia, conforme a lo estipulado en el Artículo 21%, por resultar parcialmente favorable la resolución.

4. Rechazar la solicitud de asignación de puntos al Club Social y Deportivo El Fortín, entendiendo que la sanción pecuniaria es la medida principal aplicable en este caso por la infracción constatada”.