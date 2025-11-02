Bahía Blanca: juzgan a comerciante chino por abusar de tres empleadas

Según indica la Agencia de Noticias Judiciales, uno de los hechos ocurrió el 28 de febrero de 2022, cuando el acusado tocó a una de las empleadas en los glúteos y la sometió a otras situaciones abusivas de similares características en contra de su voluntad, y cuando se encontraba cumpliendo tareas laborales en el supermercado del hombre, ubicado en 11 de Abril al 100 de esa ciudad bonaerense.
Además, entre febrero de 2020 y julio de 2021 Jiang tocó en sus partes íntimas a otras dos mujeres, en reiteradas ocasiones, aprovechándose de la relación de dependencia laboral que tenían.
De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, el hombre llega a juicio acusado de abuso sexual, reiterado. El debate se llevará adelante en dependencias del Juzgado Correccional Nº 1, cargo del juez Gabriel Giuliani.