Anuncian alerta amarilla por tormentas para el lunes y martes en Olavarría

El Servicio Metoerológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarilla por tormentas para Olavarría y gran parte de la Provincia de Buenos Aires.

Durante la noche del lunes y la madrugada del martes, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

De acuerdo al reporte del organismo, las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 45 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", remarcó el SMN.