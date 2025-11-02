Mar del Plata: atacó a cuchillazos en la calle al padre de su ex y a otra persona | Infoeme
Mar del Plata: atacó a cuchillazos en la calle al padre de su ex y a otra persona

El hombre de 50 años y un joven de 25 resultaron heridos a cuchillazos el viernes por la tarde en Mar del Plata.

Un hombre de 50 años y un joven de 25 resultaron heridos a cuchillazos el viernes por la tarde en Mar del Plata, tras ser atacados en la vía pública por el exnovio de una de las hijas del mayor de ellos.

Según informó el diario La Capital, el hecho ocurrió en la calle Brasil, entre Brown y Falucho, cuando las víctimas fueron interceptadas por un hombre que, sin mediar palabra, los agredió con dos cuchillas y luego se dio a la fuga.

Fuentes policiales indicaron que el hombre de 50 años sufrió cortes en el tórax y en la parte interna del muslo izquierdo, mientras que el joven presentó una lesión en el pulgar izquierdo. Ambos fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos, donde el mayor quedó internado.

Ataque en las calles de Mar del Plata

El ataque fue presenciado por vecinos, quienes llamaron al 911, lo que permitió la intervención del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 12ª y la realización de peritajes por parte de Policía Científica.

El agresor sería la expareja de una de las hijas del hombre herido y, según La Capital, contaría con denuncias previas en la Comisaría de la Mujer.

 

