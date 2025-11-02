Lluvias y tiempo fresco: así estará el tiempo en Olavarría este fin de semana | Infoeme
Domingo 02 de Noviembre 2025 - 16:35hs
26°
Domingo 02 de Noviembre 2025 - 16:35hs
Olavarría
26°
Infoeme
 |  comunidad
 |  Servicio Meteorológico Nacional
 - 2 de Noviembre de 2025 | 13:27

Lluvias y tiempo fresco: así estará el tiempo en Olavarría este fin de semana

Se esperan jornadas con cielo nublado, lluvias y chaparrones con temperaturas por debajo de los 20 grados centígrados. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la primera semana de noviembre en Olavarría se viene con tiempo nublado, lluvias y tiempo fresco a poco más de un mes del inicio de la primavera.

Este lunes, habrá un cielo nublado hasta hora de la tarde cuando, con una temperatura máxima estimada de 20°C, llegarán tormentas aisladas que se extenderá hasta horas de la noche con una probabilidad del 70%

En tanto el martes será una jornada marcada por chaparrones y una temperatura máxima estimada de 17°C y ráfagas de hasta 50 km/h.

Para el miércoles y jueves se esperan días similares, con 18 y 16 grados respectivamente, con el cielo nublado y sin probabilidad de precipitaciones. 

Finalmente, el viernes habrá lluvias aisladas con una probabilidad de hasta el 40% con una temperatura máxima estimada de 14°C

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME