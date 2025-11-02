Lluvias y tiempo fresco: así estará el tiempo en Olavarría este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la primera semana de noviembre en Olavarría se viene con tiempo nublado, lluvias y tiempo fresco a poco más de un mes del inicio de la primavera.

Este lunes, habrá un cielo nublado hasta hora de la tarde cuando, con una temperatura máxima estimada de 20°C, llegarán tormentas aisladas que se extenderá hasta horas de la noche con una probabilidad del 70%.

En tanto el martes será una jornada marcada por chaparrones y una temperatura máxima estimada de 17°C y ráfagas de hasta 50 km/h.

Para el miércoles y jueves se esperan días similares, con 18 y 16 grados respectivamente, con el cielo nublado y sin probabilidad de precipitaciones.

Finalmente, el viernes habrá lluvias aisladas con una probabilidad de hasta el 40% con una temperatura máxima estimada de 14°C.