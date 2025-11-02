Golf: se completó una nueva edición del Torneo “Juan C. Incaurgarat”

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó el Medal Play a 36 hoyos con importante participación en cinco categorías.

El certamen dejó como ganador de la general a Juan Ignacio Messineo, que se impuso con un total de 140 golpes, seguido por Alberto Duarte con 141 y Federico González con 143.

En la Categoría Hasta 9, el triunfo fue para Federico González con 133 golpes, escoltado por Juan García Pinto con 136 y Juan Messineo con 136.

En 10 a 16, el primer puesto fue para Iván Recabarren con 139 golpes, segundo Walter Gelso con 141 y tercero Marcelo Rosales con 142.

Santiago Loitegui con 135 golpes ganó en De 17 a 24, seguido de Martín Arregui con 140 y Marcelo Alonso con 141 y finalmente, en 25 al Máximo, el ganador fue Juan Mantegazza con 124 golpes, escoltado por Antonio Álvarez y Uma Springer con 136.

De los resultados del torneo se definieron los cruces para el Campeonato del Club Match Play, que se jugará durante el mes de noviembre.

En Primera Categoría, los octavos de final se disputarán el sábado 8 de noviembre, los cuartos el domingo 9, las semifinales el sábado 15 y la final el domingo 16 de noviembre.

Para Segunda y Tercera Categoría, los cuartos de final se jugarán el sábado 8, las semifinales el domingo 9 y las finales el domingo 16 de noviembre.

Fuente: Prensa CAE