Fútbol Local: Ferro goleó y festejó en el "Clásico del Riel"

En el Domingo Colasurdo, con gran marco de público, Ferro venció a El Fortín en la continuidad del certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría.

El "Carbonero" derrotó 3 a 0 a El Fortín, ganó el clásico y sigue de buen andar el Torneo "José Antonio 'Tito' Alonso". Thiago Beltrán a los 10 minutos, Iván Leal a los 53´ y Nicolás Lareu a los 73´ fueron los goleadores de la ventosa tarde dominical.

Dominio absoluto tuvo el equipo dirigido por Gustavo Liggerini sobre su clásico rival, controló la pelota, no permitió una sola llegada de peligro en su arco y únicamente no amplió la goleada porque no estuvo certero en la definición.

Ni un minuto necesitó el “Carbonero” para la primera situación de peligro ya que Piecenti se quedó con el mano a mano ante Leal y luego logró la apertura del marcador.

Thaigo Beltrán se hizo de la pelota en ¾ de cancha y con un violento remate que ingresó al ángulo desniveló el marcador a los 10´.

No desesperó con la ventaja el equipo local y controló la pelota y el dominio hasta el descanso largo ante la incapacidad “Fortinera” de generar alguna chance de gol.

En el complemento, los representantes de la entidad que festejó los 111° años recientemente salieron decididos a sentenciar la historia, dos variantes antes del inicio y muchos toques para ganar terreno acercaron el inicio de la goleada.

Iban 53´, cuando quedó el rebote en el área chica e Iván Leal la empujó al gol tras un violento disparo de Buscaglia.

Un tiro en el palo, incontables centros y pelotazos en búsqueda de los veloces delanteros siguieron en el tiempo, pero recién a los 73´, Nicolás Lareu enganchó en el área y definió al palo más lejano del arquero para sentenciar la historia.

Clara victoria de Ferro que fue ampliamente superior en el terreno de juego del Domingo Colasurdo y sigue sin perder, pero que -nuevamente- podría afrontar una protesta por la mala confección de la planilla de juego.

Síntesis Ferro – El Fortín:

Estadio: Domingo Colasurdo

Árbitro: Jerónimo Gallo

Ferro (3): Franco Vedellini; Santiago Sáenz Buruaga (M. Gargaglione), Franco Aguirre, Mathias Boungiorno, Braian Devigo; Iván Leal, Joaquín Malinauskas, Franco Vales (J. Ayesa), Juan Álvarez (L. Castañares); Simón Buscaglia (N. lareu); Thiago Beltrán. DT- Gustavo Liggerini

El Fortín (0): Facundo Piecenti; Emanuel Teves; Diego Pintos (F. Cisneros), Enzo Barrientos, Francisco Navarro Goncalves (A. Gutiérrez); Tomás López (A. Bianciotto), Gabriel Bravo, Paulo Ponce (A. Ruppel); Leonardo Benito. DT- Miguel Diorio

Amonestados: Barrientos, Bravo (EF)

Expulsados: no hubo

Goles: 10´ PT Thaigo Beltrán (FCFCS); 8´ ST Iván Leal (FCFCS); 28´ ST Nicolás Lareu (FCFCS)