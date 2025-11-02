Las Damas jugaron en Pringles y ganaron Ferro y Pueblo Nuevo | Infoeme
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Femenino
 2 de Noviembre de 2025

Las Damas jugaron en Pringles y ganaron Ferro y Pueblo Nuevo

El Torneo Regional de Primera División Femenina tuvo su primer encuentro del mes de noviembre y fue con la disputa de la programación en Pringles. Ganaron Ferro y Pueblo Nuevo y perdió El Fortín.

Foto: Prensa ABO

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División Femenina se mudó al gimnasio de Almaceneros para completar la tercera fecha que tuvo triunfos para Ferro y Pueblo Nuevo.

 

La acción  que inició en horas del mediodía del domingo tuvo el tercer festejo de Ferro en igual cantidad de presentaciones y la primera conquista de Pueblo Nuevo en el cierre de la programación.

 

Además, El Fortín no pudo ante Henderson y cortó su seguidilla victoriosa.

 

Los resultados:

Ferro 50 – 39 Racing (L)

Henderson 53 – 49 El Fortín

Almaceneros 36 – 47 Pueblo Nuevo 

 

