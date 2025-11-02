Liga Pre-Federal: nuevo “finde” con destacadas actuaciones locales

En diferentes escenarios de todo el territorio nacional prosiguió el certamen que otorga clasificaciones a la Liga Federal y los deportistas representantes de Olavarría, volvieron a ser protagonistas.

El basquetbolista destacado del “finde” fue Santiago Aman en Atenas que terminó el duelo como “Doble-Doble” figura con 15 puntos, 16 rebotes y 2 asistencias en 26:10 minutos en la cancha.

Fue victoria del “Griego” por 90 a 45 ante La Emilia en La Plata en el partido correspondiente de la 10° fecha de la Zona D. Además, Ignacio Aman completó 16:43 minutos con 10 puntos y 5 rebotes.

En el mismo grupo de la Región Norte del Provincial de la Federación Bonaerense de Básquet, Banco Provincia no pudo ante el poderío de Regatas y cayó 111 a 83. Francisco Méndez jugó 13:49 con 8 puntos, 1 rebote y 5 asistencias.

Por otro lado, en la Zona A, Barrio Alegre perdió ante Los Andes de Villa Ramallo por 99 a 82 y sigue sin sumar conquistas. Thiago Ciappina jugó 27:11 minutos con 7 puntos, 1 asistencia y 1 robo.

Además, en la Zona Sur de Buenos Aires, se jugó la 12° fecha y la definición se puso al rojo vivo por los dos lugares en la tercera categoría del básquet nacional.

En Mar del Plata, Kimberley venció a Estudiantes y fue con 13 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero en 25:18 minutos en la cancha para Simón Silber.

Independiente sigue de buena racha y en Tres Arroyos se impuso 83 a 53 a Huracán. Gastón Di Salvo jugó 19:44 minutos con 3 puntos, 1 rebote y 1 asistencia y Ariel Weisbeck fue el goleador con 21 puntos, pero además sumó 4 rebotes y 1 asistencia en 29:07 minutos.

En la tarde-noche del sábado, en Villa Italia, Unión y Progreso derrotó 78 a 69 a Deportivo Sarmiento en un cruce de olavarrienses. En el “Villero”, Sebastián Dupin completó 6 puntos, 9 rebotes, 3 rebotes, 2 recuperos y 3 tapas en 29:10 e Iván Leal jugó 34:11 minutos con 21 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia y 1 robo y en el equipo de Coronel Suárez, Martín Delgado firmó una planilla con 14 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 1 recupero y 2 tapas en 35:29.

En Entre Ríos, Santa Rosa ganó en condición de visitante. Lo hizo 81 a 60 ante Social y Deportivo Federación con Mauricio Pane aportando 18 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia y 1 robo en 33:59 minutos en la cancha.

Por último, el Torneo Provincial en La Pampa completó otra doble fecha con festejos para Sportivo Independiente. En Trenque Lauquen y por la 11° fecha, el “Rojo” le ganó 99 a 83 a Football Club Argentino. Nicolás Giménez jugó 30 minutos con 16 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia.

Ya en la jornada del domingo, Sportivo Independiente por 124 a 53 Juventud Unida por la 12° fecha con 20 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero en 23:28 minutos para el pivot de Olavarría.