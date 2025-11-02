Torneo Regional Amateur: sumaron todos los olavarrienses

La competencia que organiza el Consejo Federal y otorga ascensos al Torneo Federal A completó la 2° fecha en la Región Pampeana Sur con buenos resultados para tres de los cinco representantes locales.

En el Parque Guerrero, Estudiantes sumó su primer triunfo en la Zona 5 y se recuperó tras la derrota en el clásico. Fue 4 a 0 ante Argentinos. El “Bataraz” con dominio total durante los 90 minutos, se puso en ventaja en la primera mitad y tras el descanso sentenció el duelo.

Por otro lado, dentro del mismo grupo, Racing se impuso a Sportivo 25 de Mayo en condición de visitante y marcha como líder invicto.

Por último, por la Zona 4, Loma Negra volvió a sumar. Fue empate en Bolívar ante Balonpié en un duelo de tramite parejo que tuvo a los locales abriendo el marcador a los 35 minutos de la primera parte y al “Celeste” poniendo cifras finales a los 64´.

Los resultados:

Balonpié 1 (Nicolás Coviella) – 1 (Miqueas Molina) Loma Negra

Estudiantes 4 (Joaquín Stular -2-, Diego San Julián, Juan Masson) – 0 Argentinos (25 de Mayo)

Sportivo 25 de Mayo (25 de Mayo) 1 (Mirko Montiel) – 4 (Sebastián Álvarez, Pablo Mujica, Santiago Izaguirre, Uriel Mormando) Racing