Torneo Regional Amateur: sumaron todos los olavarrienses | Infoeme
Domingo 02 de Noviembre 2025 - 21:02hs
18°
Domingo 02 de Noviembre 2025 - 21:02hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Regional Amateur
 - 2 de Noviembre de 2025 | 20:58

Torneo Regional Amateur: sumaron todos los olavarrienses

En la jornada del domingo se completó una nueva fecha del Torneo Regional Amateur y fue con buenos resultados para los equipos olavarrienses ya que todos sumaron.

Foto: Andrés Arouxet // Fm 10 Radio Ciudad // Analía Páez

La competencia que organiza el Consejo Federal y otorga ascensos al Torneo Federal A completó la 2° fecha en la Región Pampeana Sur con buenos resultados para tres de los cinco representantes locales.

 

En el Parque Guerrero, Estudiantes sumó su primer triunfo en la Zona 5 y se recuperó tras la derrota en el clásico. Fue 4 a 0 ante Argentinos. El “Bataraz” con dominio total durante los 90 minutos, se puso en ventaja en la primera mitad y tras el descanso sentenció el duelo.

 

 

Por otro lado, dentro del mismo grupo, Racing se impuso a Sportivo 25 de Mayo en condición de visitante y marcha como líder invicto.

 

 

Por último, por la Zona 4, Loma Negra volvió a sumar. Fue empate en Bolívar ante Balonpié en un duelo de tramite parejo que tuvo a los locales abriendo el marcador a los 35 minutos de la primera parte y al “Celeste” poniendo cifras finales a los 64´.

 

 

Los resultados:

Balonpié 1 (Nicolás Coviella) – 1 (Miqueas Molina) Loma Negra 

Estudiantes 4 (Joaquín Stular -2-, Diego San Julián, Juan Masson) – 0 Argentinos (25 de Mayo)

Sportivo 25 de Mayo (25 de Mayo) 1 (Mirko Montiel) – 4 (Sebastián Álvarez, Pablo Mujica, Santiago Izaguirre, Uriel Mormando) Racing 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME