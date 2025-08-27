Fútbol Local: El Fortín presentó la queja y pidió los puntos

La Liga de Fútbol de Olavarría recibió este miércoles la protesta de El Fortín por la mala confección de la planilla de juego por parte la dirigencia “Carbonera” en lo que fue la última edición del "Clásico del Riel".

Luego de averiguar las condiciones y los tiempos, la Comisión Directiva de El Fortín presentó oficialmente la queja por el partido del domingo donde su clásico rival se presentó con 11 jugadores titulares y 9 suplentes, cuando el máximo permitido es de 7 suplentes.

Según el reglamento de campeonatos liguistas, uno de los ítems establece el límite máximo de jugadores permitido por lo que haberse excedido en el número, entiende la dirigencia de El Fortín, fue una ventaja deportiva.

Había sido goleada 3 a 0 de Ferro, antes de reparar en la mala confección de la planilla de juego y ahora vuelve a quedar a la espera de una posible sanción por un error administrativo.