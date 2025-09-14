Fútbol Local: Racing perdió el invicto y Municipales llegó a líder

El Torneo Oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría completó la 6º fecha y fue con cambio de liderazgo en Primera División.

En el duelo destacado de la fecha, Embajadores se hizo fuerte en el sintético del Tete Di Carlo y se quedó con el invicto de Racing que también perdió la punta de la tabla de posiciones.

El nuevo líder es Municipales que en el mediodía dominical se impuso a Colonias y Cerros y llegó a los 12 puntos.

Estudiantes y Sierra Chica también resultaron ganadores en una fecha que había iniciado con los festejos de Ferro -el viernes- y Loma Negra -el sábado-.

Los resultados:

En Primera:

Embajadores 1 (Maico Salamanca) – 0 Racing

Estudiantes 2 (Joaquín Stular, Franco Peralta) – 0 Espigas

Municipales 2 (Franco Janson, Juan Arata) – 0 Colonias y Cerros

Sierra Chica 7 (Jerónimo Belinchon -3-, Isaías Aguirre, David Navarro, Miqueas Molina, Sebastián Ortiz) – 1 (Emmanuel Appelhans) San Martín

Recalde 1 (Germán Vizcaíno) – 3 (Gabriel Rivas, Emiliano Piecenti, Juan Basterrica) Loma Negra

Ferro 1 (Thiago Beltrán) – 0 Hinojo

En Reserva:

Embajadores 2 – 2 Racing

Estudiantes 4 – 0 Espigas

Municipales 2 – 0 Colonias y Cerros

Sierra Chica 1 – 0 San Martín

Recalde – Loma Negra (lunes)

Ferro 3 – 1 Hinojo