Detuvieron a un hombre que deberá cumplir una pena de ocho meses de prisión por robo

El personal de la Sub DDI de Olavarría detuvo a un hombre sobre el cual recaía una orden de detención en el marco de una causa caratulada como "Robo simple en grado de tentativa en concurso real con hurto simple".

La diligencia fue llevada a cabo bajo la orden de detención librada por el Juzgado Correccional del Departamento Judicial de Azul a cargo de Cecilia Desiata.

El hombre fue trasladado a la Unidad Penitenciaria Nº 2 de Sierra Chica en donde deberá cumplir una condena de ocho meses de presión efectiva.