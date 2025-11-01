Liga Pre-Federal: derrotas para los dos equipos de Olavarría

La competencia que organiza la Federación Bonaerense de Básquet y otorga clasificación a la Liga Federal inició con la 12° fecha y fue con derrotas para Racing y Estudiantes.

Racing, de local en Pueblo Nuevo, cayó 82 a 79 ante Alumni de Orense y por primera vez desde el inicio de la competencia, cedió la punta. Santiago Montenegro con 25 puntos fue el goleador.

La noche no había empezado bien para el “Chaira” y terminó de igual forma, porque el duelo debió cambiar de escenario por la rotura del reloj principal e inició con casi una hora de demora y porque sumó su segunda derrota seguida para ceder a punta del grupo.

Mudados al Juan Manolio, las acciones fueron de lo más parejas y friccionadas porque ambos elencos entendieron la importancia de lo qué estaba en juego, pero fue la visita el que logró una ventaja que luego le alcanzó para quedarse con los dos puntos.

La primera mitad tuvo cambios de tanteador, sanciones disciplinarias y una nueva detención por algún problema con la seguridad del espectáculo, pero entre pasajes de buen básquet y varios tiros lejanos, la visita tomó la delantera antes del descanso largo.

Tras la primera mitad, los dirigidos por Matías Orlando tuvieron su peor momento en ofensiva y pasaron largos minutos sin goles y eso lo aprovechó la visita para sacar una distancia de dos dígitos.

Pero Racing es Racing y con el apoyo de su gente, reaccionó y le puso suspenso a la definición. Abajo por la mínima con 15 segundos, no logró convertir y Alumni, desde la línea, puso cifras definitivas a pesar del desesperado intento de un triple sobre la chicharra del equipo de Olavarría.

Por otro lado, en el Valentín Pérez de Mar del Plata, Estudiantes cayó 94 a 84ante Kimberley. El goleador de la noche fue Federico Marín con 32 puntos en poco más de 38 minutos.

En la continuidad de la programación, los representantes locales buscarán recuperarse en condición de visitante en la anteúltima fecha de la Zona Sur.

Síntesis Racing – Alumni:

Estadio: Juan Manolio de Pueblo Nuevo

Árbitros: Reyes, A. y Maiola, E.

Racing (79): Vázquez (2), Risso (18), Pietrafesa (2), Yaben (16), Mondino (2) -FI- Merchant (23), D´Alessio (11), Ciuffetelli (1), Larregina (4). DT- Matías Orlando

Alumni (82): Besmalinovich (10), Montenegro (25), Rodríguez (15), Luna (13), Zambrano (19) -FI- Kuhlman (0), Montenegro (0), Bianco (0). DT- Candela Arnaldo

Parciales: 22 – 19; 36 – 41; 55 – 61 y 79 - 82